攜吳克群捐800萬春節敬老紅包 愛爾麗集團率隊深入災區
【緯來新聞網】台灣最美的風景是人情味！去年9月花蓮馬太鞍溪洪災重創家園，災後半年重建之路依舊艱辛。長期投身社會公益的愛爾麗醫美集團，始終心繫東台灣災民，繼災後第一時間出動17噸物資卡車馳援後，集團於11日清晨再次深入災區，並聯手金曲歌王吳克群與吉田建設，親手發放總額800萬元的春節敬老紅包，為花蓮光復鄉、萬榮鄉的長輩送上最實質的年節祝福。
愛爾麗聯手金曲歌王吳克群與吉田建設，發放總額800萬元的春節敬老紅包。（圖／愛爾麗提供）
此次善舉不僅有企業的投入，知名歌手吳克群在得知災情後，第一時間便捐出100萬元善款，吳克群感性表示，看見災民受苦非常不捨，希望這份心意能成為受災戶與第一線救災警消的堅實後盾。愛爾麗集團總裁常如山強調：「走進現場，親手把關懷交到長輩手中，才能真正感受到他們的需要。我們代表克群與吉田建設，將這份心意化作一包包紅包，讓長輩在過年前感受到社會的溫度。」
愛爾麗集團總裁常如山、董事長劉貞華清晨6點半就親自帶領團隊抵達花蓮，考量到年節將至，災區部分受損房屋重建進度受限於行政程序，許多弱勢長者面臨極大的生活壓力。為此，愛爾麗集團特別針對光復鄉與萬榮鄉年滿65歲、造冊在案的長者，發放春節敬老慰問金。萬榮鄉長梁光明也親自出席並致贈感謝狀，感謝愛爾麗集團與社會各界在寒冬中帶來的暖流。
愛爾麗集團總裁常如山、董事長劉貞華清晨6點半就親自帶領團隊抵達花蓮。（圖／愛爾麗提供）
愛爾麗集團行善超過20年，不僅在醫療專業領域領先，更將社會責任視為核心使命。常如山表示，災後重建是一場馬拉松，除了資金的投入，更需要社會持續的關注。此次行動旨在拋磚引玉，期盼帶動更多企業與社會力量關注東台灣的重建進度，讓花蓮鄉親在傷痛過後，能更有力量重拾希望、重建家園。
