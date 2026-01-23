攜國防密件北檢要查 他拜會不忘狠酸黃國昌

▲行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人拜會民眾黨團。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會週一（19日)進行1.25兆國防特別預算機密專案報告時，民眾黨團總召黃國昌一度不小心將機密資料攜出會議室，引發爭議。台北地檢署21日已完成分案，指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，張惇涵在會中將中選會請各地就不在籍投票、公投綁大選等議題書面意見，提供民眾黨團參考。而在拜會尾聲，張惇涵還親自將這份報告書交給民眾黨團，並不忘酸說「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看。」

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

今日上午張惇涵率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，張惇涵表示，首先介紹7位被提名人，包括國民黨與民眾黨推薦人選。張惇涵也表示，他帶來一份報告，因為朝野政黨都有針對不在籍投票有許多討論與提案。立法院將於下周一安排相關公聽會，中選會早在去年11月17日即發函給22個縣市的選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，他已經將這些意見已彙整完畢，提供民眾黨團參考，也可以在朝野審議相關法案時，能夠更充分、更理性地討論。

張惇涵補充說，因為黃國昌要選新北市，以新北市選委會的回覆來講，那新北市選委會就很明確地回覆說，在現行的狀況之下，是有很大的困難喔，是不可行的。

張惇涵接著指出，針對年底將舉行的縣市長選舉，目前已有包括各政黨已提名、尚未提名但已有立委表態參選的縣市在內，總數至少20人，包括黃國昌、張啓楷在內，距離九合一選舉不到10個月，他誠摯呼籲朝野能就人事同意權審查進行協調，依照立法院審查機制，讓中選會人事案能盡快、順利通過。

拜會尾聲，張惇涵親自將報告書送給民眾黨黨團，並酸說「這真的是報告，也請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看。」

▲行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者葉政勳攝）

