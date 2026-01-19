攜國防機密離場遭綠營猛轟 黃國昌還原經過、斥做文章「大可不必」

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

立法院外交及國防委員會今（19）日上午邀國防部長顧立雄就 1.25 兆元《國防特別預算條例》進行秘密會議報告，民眾黨立委黃國昌不小心把機密資料帶出去，引發綠委群起抨擊。

黃國昌下午受訪還原當時情況，強調自己離開時把國防部準備的書面資料跟自己的資料一起帶走，走到樓梯口時發現，就返回委員會交還，是自己發現的，並斥若要在這些事情上做文章，大可不必。

黃國昌下午於立法院接受媒體聯訪，他指出，今早在外交國防委員會這場專案報告前，他在美國就知道今天會安排這場會議。老實說，開會前本來還有些期待，因為對於接下來有關特別條例的處理，乃至於延伸到特別條例所編列的特別軍購。事實上，在不了解內容的情況下，國會是無從審查，只不過今天開了會議後，必須老實說，還滿失望的，準備了非常多的資料，結果上去 5 分鐘，召委就站起來了，在這樣的情況下，他到現在都還在思考，這件事到底要怎麼樣繼續往前走，才能夠負責任地扮演起監督的角色。

黃國昌提到，其中有 5 個品項，因美國國務院已公佈，接下來可能會花比較多時間在不同的場合跟機會，公開說他對於這些品項目前為止一些評估跟看法，其他的部分，既然國防部編列為機密，尊重國防部的決定，等到不再是機密時，再來逐一清楚的檢視。

黃國昌表示，因今天準備非常多的資料帶到外交及國防委員會，他走的時候，把國防部準備的書面資料跟自己準備的那疊資料一起帶走，走到樓梯口時發現，就返回委員會把東西交還給他們，這大概就是整個事件全貌，「是我自己發現的，我發現後就掉頭回去，把東西送到門口給他們。」

黃國昌強調，他沒有什麼好自證的，走出去發現就掉頭回來還資料了，若想要在這些事情上做文章，他只有四個字「大可不必」。他也說，如果認為真的有違反什麼議事規定，那就按照規定處理。

黃國昌更嗆，民進黨那些立委，整個腦袋除了護航外，已經喪失了當立法委員自我角色的認知跟定位。

