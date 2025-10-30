攜大麻軟糖返台遭逮！26歲男辯稱「只想炫耀一下」 恐吞10年以上重刑
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
想炫耀反成階下囚！一名26歲曾姓男子自美國返台時，竟隨身攜帶一包含有大麻成分的「大麻軟糖」，入境桃園機場當場遭查獲。雖然他辯稱只是想「帶回來給朋友嚐鮮、炫耀一下」，但經檢驗證實軟糖中含有第二級毒品成分四氫大麻酚（THC）與六氫大麻酚（HHC）。全案依《毒品危害防制條例》運輸第二級毒品罪起訴，恐面臨十年以上重刑。
據了解，海巡署偵防分署桃園查緝隊於5月接獲線報，指曾男長期往返美國德州與台灣之間，疑似攜帶含毒軟糖入境。21日凌晨，他搭乘長榮航空BR51班機抵達桃園機場，行李經X光掃描後，發現一包包裝精美的可疑軟糖。現場以毒品試劑檢驗後，確認含有大麻成分，總重量達92.6公克。
曾男落網後供稱，自己在美國休士頓購得該軟糖，僅打算「帶一包回台灣分享」，強調並非販售。但檢方認為，無論數量多寡，只要涉及「運輸第二級毒品」即屬重罪。經查他非初犯，過去已有毒品前科，且在美期間常出入娛樂場所。檢方認定他明知違法仍故意為之，依《毒品危害防制條例》起訴，並建請法院從重量刑。
海巡署提醒，大麻軟糖因外觀與一般糖果相似、氣味不易察覺，極易誤導青少年誤食，危害甚鉅。依現行法規，運輸或販賣第二級毒品可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。
◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
