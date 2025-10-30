攜大麻軟糖返台遭逮！26歲男辯稱「只想炫耀一下」 恐吞10年以上重刑

台北市 / 綜合報導 花蓮光復的洪災爆發至今超過一個月，還是有失聯者在搜救當中，但現在災區卻爆出有自稱「機具女神」的志工「莫莫」，在沒有經過家屬同意的情況下，「利用罹難者家屬的名義」募款，引發家屬不滿，質疑金錢的流向去哪了、動機不單純，雙方當面對質時更爆發口角衝突。對此花蓮縣政府回應，關於各種私募行為，他們已經展開調查。救災志工莫莫VS.罹難者家屬說：「為什麼你要說我是詐騙啊，不是啊，你有沒有經過我同意去募款，有沒有，我沒有用你媽媽的名義去募款。」光復災區的開挖現場，兩人開始吵架，女子叫莫莫自稱機具女神，而另一邊是罹難者家屬，救災志工莫莫VS.罹難者家屬說：「你覺得我們的機具，是一定要來挖你媽媽的嗎，我們每一個人都要挖，不要你挖，我現在4台在挖了，我也不要你挖，我只是看到你網站，憑什麼用罹難(者)家屬去募款。」雙方火氣都很大，原來莫莫在社群平台發起募款，說要租借大型怪手，繼續在佛祖街開挖，引起罹難者家屬的質疑，救災志工莫莫VS.罹難者家屬說：「憑什麼，你有經過我同意嗎，有沒有，(所以你現在是在氣這個點是嗎)，對，你有沒有通知我。」罹難者家屬說：「我從事發到現在都沒有用我的名義，或是任何(罹難者)家屬名義下去募款，在場的所有的志工，他們都是自發性，來幫忙我們罹難者家屬。」罹難者家屬說：「昨天(10/27)莫莫又...某些人又這樣過來侵門踏戶。」罹難者家屬說：「一副那種我是總指揮。」針對種種質疑，莫莫也在社群上發文，表示要向所有人道歉，不應該主動募款進行救援，募款到的金額19萬9756元，用完就會撤退，也已經沒有繼續募款。衷心蓮盟召集人顏維勳說：「他們是用私人帳號，而且私人帳號的簿子，所以這就是讓人匪夷所思的一點。」其實公開以公益的名義向社會大眾募款，必須先向主管機關像是縣市政府申請，募款結束後也要公開用途與支出明細接受查核，沒有申請就公開募款，可能會違法面臨最重50萬元的罰鍰，而莫莫的募款花蓮縣府知情嗎？花蓮縣公共事務室科長李冠霆說：「網路上有一些勸募的行為，花蓮縣政府也持續地在關注，那也開始展開調查。」光復洪災的善後還在持續，至今還有失聯者沒有被找到，家屬只希望這次爭議可以到此為止，別再節外生枝。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前