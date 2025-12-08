攜女兒散步遭怪男強光突襲！嗆「寧信共產黨」也不信你 沈伯洋嘆：仇恨掩蓋良知

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝。而在昨（7）日晚間，沈伯洋攜女兒在國家音樂廳散步時，突遭一名陌生男子使用手機強光照射，並嗆「寧信共產黨也不信他」，使沈伯洋無奈大嘆「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。」

民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋昨日晚間在社群發文分享，在表演結束後，他帶著女兒散步去騎腳踏車，卻突有一名陌生男子靠近，使用手機手電筒強光照射、並對2人錄影；該男子接連質問沈伯洋「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」等問題，他則反問男子消息從何而來，而該男子竟無法回答。

沈伯洋透露，他當時冷靜應對，「我跟他說，那請他去問習近平為何要追捕我」。沈伯洋指出，對方最後烙下寧願相信共產黨，也不會相信他講的，被通緝是他活該此語後便離去。

沈伯洋感嘆，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣，「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

