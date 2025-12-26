攜市價2900萬大麻闖機場 大馬男子入境就被逮

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在馬來西亞從事客服工作的李姓男子，因月薪只有2萬元，他鋌而走險想賺快錢，答應國際毒梟的請求，飛去泰國帶著裝有大麻的行李箱，飛來台灣準備銷貨時，在高雄國際機場入境時被逮，海關搜出近20公斤、市價逾2900萬元的大麻，李男被依毒品罪判刑8年。

判決指出，今年8月，李姓男子在馬來西亞透過通訊軟體Telegram與暱稱「jackey」及「sky Zheng」的不詳人士連絡，對方提議由李男到泰國接貨，送抵台灣後可獲5000美元(約台幣16萬元)的報酬，並承諾負擔來回機票、生活開銷等費用；李男因月薪只有約2萬元台幣，他決定拚一把替自己加薪。

今年8月22日，李男從馬來西亞吉隆坡搭機前往泰國曼谷，並於當晚下榻當地「ARAWANA」酒店，「sky Zheng」則負責聯繫當地快遞交付零用金給李男吃喝玩樂，李男在泰國爽玩7天後，29日在泰國曼谷機場內吸菸區拿到一只行李箱後，隨即搭機飛來台灣。

當晚6點多，李男抵達高雄國際機場後，被海關人員查覺異狀，經攔查後，在行李箱裡搜出38包、近20公斤、市價逾2900萬元的大麻；李男被逮後，不但坦承犯行，還主動交出上游名單，企圖替自己減刑。高雄地方法院審理時，法官見李男態度尚可，且未獲運毒報酬並主動供出毒品上游，依法減刑後，依運輸第二級毒品罪判他徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

