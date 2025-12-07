攜帶搖頭丸入境！《艾蜜莉在巴黎》男星沖繩遭逮捕
曾因創作《奴隸遊戲》（Slave Play）而入圍東尼獎、且參演Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》而知名的美國劇作家兼演員傑瑞米·哈里斯（Jeremy O. Harris），因涉嫌違反日本海關法規遭到逮捕。沖繩地方海關表示，當局指控哈里斯攜帶毒品MDMA（俗稱搖頭丸）入境。
綜合外媒報導，上月16日，那霸機場海關人員在哈里斯的手提行李中發現一個容器，內含0.78克結晶狀物質，經檢驗確認為俗稱搖頭丸的MDMA毒品。沖繩地方海關透露，哈里斯是從倫敦希斯洛機場出發，經台灣桃園國際機場轉機後抵達沖繩，據稱他到沖繩的目的為旅遊。
目前日本警方已將哈里斯拘留，並已向那霸地方檢察廳提起刑事訴訟，要求進一步調查並可能提起公訴。調查人員在其行李中未發現其他毒品，當局研判這些MDMA係供個人使用。
在日本，走私毒品罪名成立者恐面臨多年監禁。
哈里斯在耶魯戲劇學院攻讀研究生學位期間創作了《奴隸遊戲》，讓他一舉成名。該劇2018年在外百老匯首演，因對種族、階級和性禁忌的挑釁性融合引發爭議，甚至有人發起請願要求停演。隔年移師百老匯後獲得東尼獎最佳戲劇提名。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
