攜愛妻現身挺過外遇！連勝武結婚16年「3字洩婚姻現況」

路永佳、連勝武共同出席公益活動。（圖／東森娛樂）





連戰二兒子連勝武與妻子路永佳結婚16年，今（14）日合體出席《希望的種子 Seeds of Hope》新書公益發表會，現場還有曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀、張齡予等藝人到場力挺。

連勝武2021年曾被爆出與一名「骨感妹」婚外情，今日他與妻子路永佳聯袂出席公益活動，攜手挺過婚姻危機，被媒體詢問夫妻感情狀況，他笑說：「非常好！」簡短回應外界目前婚姻狀態。

而路永佳外型有些變化，被問到有做醫美項目「進廠維修」嗎？她說目前還沒有做，但有計劃可以做看看：「我這陣子都在忙這些公益活動，忙到不可開交！」她作風轉為高調，最近常在社群發聲，坦言是為了宣傳公益活動才發影片：「我有小孩，現在青少年很難教，我需要耐心和鼓勵。」



【更多東森娛樂報導】

●快訊／蕭煌奇結婚了！「甜曬婚戒」愛妻身分曝光

●網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」

●阿諾球場熱舞「又純又慾」紅到中國 笑喊：胸部沒白做！

