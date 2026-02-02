攜手中華電信 南市首辦寒假機器人營隊

南市長黃偉哲出席AI及機器人寒假學習營與學生一起學習，並邀學童到市府來和最新的數位員工機器人小白互動。（記者李嘉祥攝）

為提升學生對人工智慧與機器人教育基礎認識與實作體驗，臺南市政府教育局今年寒假首度與中華電信合作辦理「AI及機器人寒假學習營」，為國小中、低年級學生量身設計為期兩天課程，溪南場二日於安平區石門國小登場，市長黃偉哲也邀學童到市府來和最新的「數位員工」機器人小白互動，了解機器人在生活中的實際應用。

黃偉哲市長表示，市府與中華電信、學校攜手推動AI機器人寒假營隊，藉由全面系統性課程，讓孩子及早接觸人工智慧與機器人科技基本運作概念，營隊開放報名四天就額滿，顯示學生與家長對AI與機器人入門學習高度期待；市府正進行機器人相關應用試驗與訓練，也期許學生回校仍能保持熱情，不斷探索新知，深化學習能量。

教育局長鄭新輝指出，寒假學習營於溪南、溪北各辦理一場次，課程設計包括「AI體驗」與「機器人實作」，透過影像辨識、人臉關鍵點偵測等活動讓學生實際觀察電腦如何「看見」與「判斷」，初步理解AI的運作邏輯，同時引導透過指令控制機器人與動作回饋，體驗從下指令到完成任務的完整流程，讓中低年級學生在實作中建立對AI與機器人運作的基本概念，為後續學習累積經驗。

中華電信台南營運處總經理蔡旻宏說，營隊課程設計針對中、低年級學生學習特性，透過具備即時回饋與視覺互動的教學方式，提升孩子的專注度與參與感，活動後也頒贈「小小AI魔法師」證書，培養對AI科技的理解與信心，為未來科技學習奠定良好基礎。