攜手交通部推「馬太鞍災戶短期安置」 花蓮觀光處說明現狀持續助媒合 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為配合交通部觀光署推動「馬太鞍堰塞湖受災戶短期安置旅宿措施」，花蓮縣政府今（4）日表示，已積極協助整備旅宿業者意願資料、統整名冊、公告資訊並受理相關申請等前置作業，以利觀光署後續辦理旅宿業者經費核撥事宜。花蓮觀光處長余明勳也說，期盼透過行政協助，讓每位受災鄉親在最需要的時刻，都能獲得穩定、安全的臨時住所。他說，目前縣府已陸續主動聯繫受災戶並了解需求後與合作旅宿媒合。

花蓮觀光處說明，在短期安置名冊建立方面，縣府主要透過兩種管道取得旅宿參與意願的名單，包含由旅館公會及民宿協會向其所屬會員調查意願，以及由旅宿業者至縣府公告網站自行填報意願表。

觀光處補充，意願調查期間，所有相關資訊與流程均同步透過新聞稿、縣府網站及旅宿群組公布，確保內容即時、透明且便於查詢。縣府強調，讓資訊「找得到、看得懂、用得上」，是守護災後安置的第一步。

「全力協助每一位有需求的災民媒合短期安置旅宿。」花蓮觀光處表示，在受理安置期間，縣府始終秉持「以人為本」的原則，此外，災民可依名冊自行尋找合適旅宿，也可去電至花蓮縣府觀光處觀光產業科有專人協助，安排短期安置。

余明勳表示，縣府會先主動以電話了解災民實際需求，包括家庭成員人數、行動能力、就醫需求等，再與旅宿業者聯繫媒合，使災民能安心入住。如遇旅宿業者因房況、流程不熟悉或其他因素無法提供住宿，縣府也會幫忙協調或協助災民另尋旅宿，盡最大努力讓安置服務不間斷。

「縣府將持續與交通部觀光署及旅宿業者攜手合作，讓每位有需求的民眾都能獲得妥適安置。」余明勳強調，截至目前，本府已協助安置約4百位災民入住，媒合約2百間客房，數量仍持續增加。讓災後重建的道路上不孤單、有力量、也有希望。

照片來源：花蓮縣府

