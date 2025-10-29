攜手傳遞「郵愛心 送關懷」 台灣郵政協會與臺中郵局辦秋冬送暖公益活動

臺中郵局秉持企業社會責任，於臺中市原住民食物銀行舉辦「秋冬送暖 關懷原住民獨居長者」公益活動。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】秋冬時節，氣溫轉涼，財團法人台灣郵政協會與臺中郵局秉持企業社會責任，關懷弱勢族群並傳遞社會溫暖，於28日在臺中市原住民食物銀行舉辦「秋冬送暖 關懷原住民獨居長者」公益活動，期盼讓長者們在節令交替之際感受郵政溫情與社會關懷。

「金融知識暨防詐宣導講座」，以「智慧金融．安心生活」與「識詐防詐．守護財富」為主題，介紹郵政多元數位金融及防詐觀念。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中郵局葉玉瑕局長率領同仁，致贈逾300份暖心禮，以實際行動表達中華郵政對原住民長者的關懷與祝福。現場氣氛溫馨熱絡，長者們滿懷感動地感受郵政溫情的到來，洋溢著節慶前的歡欣與感恩。

廣告 廣告

葉玉瑕局長表示，郵局向來是社區的好厝邊，不僅傳遞郵件，更傳遞關懷與希望，讓善的循環延續，愛的力量生生不息。（圖/記者廖妙茜翻攝）

捐贈儀式結束後，接著舉辦「金融知識暨防詐宣導講座」，以「智慧金融．安心生活」與「識詐防詐．守護財富」為主題，介紹郵政多元數位金融及防詐觀念，協助長者提升金融知識與防詐意識。最後安排摸彩抽獎，將抽出幸運得主，贈送陶板屋餐券及佰元全家商品卡，為整場活動增添溫馨與歡笑。

透過「秋冬送暖」活動，以實際行動讓原住民長輩們感受到「人間郵溫情，處處郵愛心」的暖意。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉玉瑕局長表示，秋冬是家人團聚、共度溫情的節氣，而郵局向來是社區的好厝邊，不僅傳遞郵件，更傳遞關懷與希望。透過「秋冬送暖」活動，以實際行動讓原住民長輩們感受到「人間郵溫情，處處郵愛心」的暖意。臺中郵局也將持續以行動實踐社會關懷，讓善的循環延續，愛的力量生生不息。