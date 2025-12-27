攜手共創數位學習新紀元！翰林雲端學院於高雄教育局成果分享會 盛大表揚百名勤學進取學生

高雄市政府教育局主辦之「數位大玩家！2025 高雄市數位學習展」於 12 月 27 日在龍華國小盛大登場。此次教育盛會的重要場合，翰林教育科技同時以「TEAMS 數位學習勤學進取獎」頒獎典禮共襄盛舉。翰林教育科技在此盛典上表揚 100 位在翰林雲端學院 TEAMS 系統使用表現卓越的學子，與教育局共同見證了數位學習的豐碩成果與未來潛力。

此次頒獎典禮不僅是翰林對學生成就的肯定，同時透過翰林雲端學院 TEAMS 的導入，運用科技的力量，激發學生的學習動機，提升學習效益。

​​全市授權重要資源：落實數位轉型目標

翰林雲端學院 TEAMS 作為高雄市全市授權之數位學習軟體，現已成為高雄市校園內推動數位轉型的核心教學資源。 透過與教育局的緊密合作，該系統不僅提供教師高效的班級管理與學習診斷工具，更在「生生用平板」的政策基礎下，落實了個人化學習的路徑。作為學校師生重要的教與學夥伴，翰林雲端學院 TEAMS 系統有效串聯起課堂教學與課後自主練習，為高雄學子打造出無縫接軌的數位學習環境。

系統成效斐然：數據見證學習潛力無限

此次「勤學進取獎」的評選，採計學生在 TEAMS 雲端學院系統中的實際操作數據。透過綜合評估「作答數」與「訂正率」，見證了學生從被動學習轉為主動探索的改變。

這群學生不僅積極完成各項練習，更能從錯誤中學習、反覆訂正，展現出高度的學習韌性。翰林雲端學院強調智慧化學習輔助，精準分析學習狀況並完整累積學生個人學習歷程，成為老師因材施教、學生自我成長的最佳助手。

此次獲獎同學表示： 「以前考完試最困擾的就是整理錯題，現在 TEAMS 會自動幫我搜集個人專屬的錯題，複習時不必翻找考卷，真的非常方便！ 而且系統隨時隨地都能登入，讓我可以利用時間刷題練習，掌握自己的學習節奏，感覺學習變得很主動、很有成就感。」

學生於翰林攤位踴躍體驗 TEAMS 系統，透過平板互動，親身感受數位學習的樂趣。(圖/翰林雲端學院提供)

未來展望：深化合作，共創數位教育新格局

此次活動更提供一個親師生共同參與數位學習體驗的平台，現場設置了豐富的數位教學與 AI 攤位，吸引了眾多學子與家長駐足體驗，透過闖關遊戲與摸彩活動，進一步提升了大家對數位學習的興趣。

翰林教育科技將持續與高雄市政府教育局緊密合作，共同推動數位教育的創新與普及，期待未來能培育出更多具備數位素養與自主學習能力的優秀人才，為臺灣教育的發展貢獻更多力量。