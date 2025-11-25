攜手共護土水 跨部會續推事業污染預防

環境部環境管理署今（廿五）日辦理「一一四年事業土地污染預防管理跨部會成果經驗分享會議」，邀請經濟部產業發展署、能源署、產業園區管理局、國科會及農業部等目的事業主管機關、專家學者及各縣市環保局，展示並分享今年分工協作推動成果，以落實污染源頭管理，並持續協助事業強化土地污染預防目標。

環管署副署長劉瑞祥表示，國內事業的土壤及地下水污染預防管理策略，由早期主動查察高污染潛勢事業，現已進展到以分群方式推動全國事業全面性預防管理，並自一一二年開始，該署聯合目的事業主管機關針對全國約十五．二萬家事業，全面推動具土水污染潛勢事業的預防管理輔導、現勘及調查工作。推動至今，已經完成總計超過八千家事業的自主污染預防作業，其中事業自主預防管理提報率達78%，經環保局檢視其妥善率從一一二年的34%提高到66%，顯示事業已逐年提升自主污染檢視和落實自主預防管理工作。

環管署表示，面對如此大規模之預防管理作業，絕非憑藉各級環保機關即可輕易達成，環境部攜手結合跨部會推動事業預防與輔導策略，並整合目的事業主管機關輔導量能，總計超過一千五百家事業接受土水預防輔導作業，投入輔導事業的專案經費已達到二千二百萬元，未來持續擴大跨部會合作提升事業自主預防成效。

環管署強調，事業土地污染預防管理執行已邁入第三年，呼籲事業從最基礎的平時廠區巡檢做起，落實自主污染預防管理「辨、檢、行、報」四步走的口訣執行：「辨」識可能污染區域、「檢」視污染潛勢區、執「行」自主污染預防措施、定期線上填「報」，透過日常的檢點工作，進而落實污染預防措施及杜絕污染發生，保護事業用地土壤及地下水品質，達到政府及企業雙贏，共同維護永續環境。