【攜手前同事】前《魔獸世界》製作人宣佈加盟《英雄聯盟》MMO 開發團隊

(合成來源：Raymond Bartos 推特貼文)





在經歷了漫長的等待後，Riot Games 終於針對旗下計劃中的《英雄聯盟》多人線上遊戲版公開了最新的近況更新，證實了來自《魔獸世界》的前開發者 Raymond Bartos 將會正式加盟本作的開發團隊。而在最新公開的聲明中，Raymond Bartos 也強調了他將會與同樣來自《魔獸世界》團隊的 Orlando Salvatore 再次聚首。

這兩位開發者在任職於暴雪娛樂的期間曾為《魔獸世界》導入許多備受玩家好評的現代化遊戲機制，包含了「強襲風暴」模式等

「在我與 Riot Games 首度展開對話開始，我立刻就深深被他們的價值觀所吸引，他們在面試階段就如此清晰地展現出這些價值觀也讓我由衷感到敬佩。讓我明白仁慈、尊重與關懷在這裡絕對不會僅僅只是片面之詞而已，而是整個團隊真正的核心動力。」他表示

Bartos 將會擔任《英雄聯盟》MMO 的首席遊戲製作人，而在這之前也曾於暴雪《魔獸世界》擔任過類似的頭銜。而在他去年正式離開暴雪前公開的道別留言中，他表示能夠協助團隊加入「強襲風暴」、Remix、裝備更新、追隨者地城、節慶活動、20週年活動，以及殘虐雙煞等特別活動，都讓他與有榮焉。

有趣的是，Orlando Salvatore 也曾參與了 Bartos 提到的這些《魔獸世界》遊玩內容的開發，而對於能夠再次與這位前同事展開另一次的合作，他也感到非常期待。

「考慮到我們在《魔獸世界》過去的紀錄，我感覺我們在上工第一天就能有著極高的效率」他表示

由於遲遲都沒有公開太多細節，不少人早已將這款《英雄聯盟》MMO 的開發當成了某種迷因，但可以確定的是，Riot Games 目前依然還在緩慢計劃中。至於玩家們今年還有沒有機會看到更多後續的消息，現階段當然還有待觀察。