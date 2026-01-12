攜手北聖宮寒冬送暖 防詐宣導守護弱勢

%E4%B8%80 25

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市第二分局東光派出所與偵查隊防詐宣導團，共同攜手基隆北聖宮江主任委員永華等人，舉辦「寒冬送暖」愛心活動，特別準備民生物資發放給轄內弱勢族群，邀集各里弱勢民眾參與，讓他們在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

近期詐騙手法層出不窮且不斷翻新，民眾遭遇詐騙的風險日益提高，警方亦藉由此次「寒冬送暖」活動進行犯罪預防及反詐騙宣導，教導民眾辨識詐騙訊息與正確應對方式。同時也提醒民眾近日天氣寒冷，應注意保暖，家中若有年長長輩，務必多加關懷。警方也將持續關注轄內獨居老人生活狀況，適時提供必要協助。

第二分局感謝北聖宮長期關懷地方民眾、熱心公益，期盼透過此次民生物資發放活動拋磚引玉，喚起社會各界共同關懷轄區內低收入戶、獨居老人及弱勢家庭。警方表示，未來將持續結合地方宮廟及社會資源，推動關懷弱勢與防詐宣導工作，提醒民眾提高警覺、防範詐騙，警民攜手守護社區安全，讓關懷不間斷、溫暖不缺席。