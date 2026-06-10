攜手半世紀真情不變 臺東縣表揚50對金鑽石婚夫妻 見證幸福人生 祝長輩恩愛久久

∆今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括白金婚(結婚70年)5對，鑽石婚(結婚60年)17對，金婚(結婚50年)28對。（圖／臺東縣政府提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】為弘揚婚姻價值、表彰長年攜手相伴的夫妻楷模，臺東縣政府於今(10)日隆重舉辦115年度金鑽婚表揚活動，由副縣長王志輝出席頒贈表揚狀與紀念禮品，向全縣金婚、鑽石婚及白金婚共50對伉儷致上祝福與敬意，感謝這些夫妻對家庭、社會的無私奉獻與堅定承諾。王副縣長除了恭賀受獎夫婦，攜手幸福逾半世紀，並逐一與每對夫婦合影，令不少老人家感到很快樂且感動，現場洋溢幸福與溫馨氣氛，不少長輩在家人陪伴下盛裝出席，共同見證人生珍貴時刻。

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今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括白金婚(結婚70年)5對，鑽石婚(結婚60年)17對，金婚(結婚50年)28對。這些長輩們相守相伴、同甘共苦的精神，是現代社會的最佳典範。最令人動容的莫過於來自關山鎮的萬慶壽、萬魏德英夫婦，結縭76年，金峰鄉的李虎、李巴連玉夫婦結縭74年、卑南鄉的李仲義、李林月理夫婦，結縭73年、臺東市的余相清、余鍾菊妹夫婦，結縭72年及楊金來、楊蔡玉鄉夫婦結縭71年，是今年的白金婚代表。他們用超過半世紀的歲月，詮釋了「執子之手，與子偕老」的真諦，成為縣內最珍貴的情感典範。

王副縣長表示，婚姻是一輩子的承諾，尤其能夠攜手走過半世紀以上，更是難能可貴。每一對接受表揚的夫妻，都歷經人生不同階段的考驗與挑戰，彼此扶持、互相包容，用一生實踐愛與責任，不僅是家庭的典範，更是社會最珍貴的資產。

活動除頒發表揚狀外，每對伉儷也獲贈精美寢具組，讓金鑽婚夫妻都能「同床共枕-甜蜜幸福一被(輩)子」。縣府也安排「香檳塔」儀式，由白金婚代表與副縣長共同啟動儀式，象徵愛情的幸福與喜悅的分享。此外，現場並有精緻餐宴與精彩表演，每對參加的伉儷獲贈石墨稀奶蓋被及3D支撐枕頭組、摸彩禮品，秀泰影城電影票等，讓長輩們在喜氣洋洋的氛圍中共度難忘時光。

臺東縣政府民政處指出，今天的表揚活動現場氣氛熱鬧溫馨，，透過活動希望來傳遞敬老、愛家與珍惜伴侶的觀念，並持續推動友善高齡政策，打造更幸福宜居的生活環境，讓長輩都能健康快樂、幸福到老。