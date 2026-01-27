攜手原鄉成ESG關鍵夥伴 首屆「原萃獎」表揚企業助攻淨零轉型

首獲ESG認證、來自屏東縣霧台鄉的「巴魯那咖啡商行」於首屆原萃獎上接受表揚。(記者陳逸寬攝)

〔〔記者陳治程／台北報導〕立法院「氣候韌性與能源永續促進會」與「社團法人台灣原住民淨零永續發展協會」，今(27)日上午於立法院召開首屆「原萃獎」跨界成果發表暨原住民族淨零永續行動記者會，不只多位民進黨立委出席力挺，獲獎企業代表也親自出席，用行動力攜手原鄉走在ESG淨零轉型的最前端。

「立法院氣候韌性與能源永續發展促進會」發起人、民進黨原住民立委伍麗華表示，今天的「原萃獎」是開花結果的日子，他期望原住民族不要在社會中被遺忘、邊緣化，原鄉不該再是被動受助的邊陸，而要成為企業ESG解決方案的核心資產；她強調，原鄉擁有巨大的「自然碳匯」資產，透過企業採購的行動力挹注，原住民族也能成為2050淨零轉型的關鍵夥伴。

廣告 廣告

在記者會現場，除可見環境部、農業部、原民會及金管會等相關業管機關，期間支持「原萃獎」行動呼籲的智邦、華懋及美林等多家上市櫃科技企業代表也親自到場，見證原鄉與在地產業攜手邁向淨零轉型，並繳出階段性成果的重大時刻。

除上述參與原鄉淨零採購倡議的企業，此次記者會更表揚首獲ESG認證、來自屏東霧台的「巴魯那咖啡商行」，成全場儀式亮點。

「台灣原住民淨零永續發展協會」理事長葉治平宣示，未來將借鏡「加拿大原住民和少數族裔供應商委員會」(Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council, CAMSC)模式，打造「台灣原民隊」(Indigenous Team Taiwan)。建構可信賴的B2B產銷平台，使原民綠色產業鏈在Apple、RE100等國際大廠供應鏈中成為不可或缺一環。

上市櫃的美林能源科技公司以採購行動支持原鄉綠色產業發展，獲首屆原萃獎優秀企業殊榮。(記者陳逸寬攝)

立法院「氣候韌性與能源永續促進會」與「社團法人台灣原住民淨零永續發展協會」，今(27)召開首屆「原萃獎」跨界成果發表暨原住民族淨零永續行動記者會。(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

