攜手反毒零距離 扶輪社助八德分局打造沉浸式識毒教材

桃園福泉扶輪社捐毒品教具 助八德警強化反毒宣導量能。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園福泉扶輪社為強化社區反毒力量，今捐贈八德警分局「彩虹菸毒品氣味擬真體驗組」等毒品教具，希望協助警方在校園與社區推動更具深度與互動性的反毒教育。隨著科技快速演進，新興毒品的形式不斷翻新，常以繽紛外觀、香味包裝或娛樂性名義偽裝，使青少年更容易受到誘惑，已成為當前治安維護與預防犯罪的重大課題。

八德分局指出，新型態毒品除了菸品外型外，也可能以糖果、飲料、咖啡包、軟糖等方式流入校園與娛樂場所，外觀無害卻暗藏危機，讓宣導工作必須與時俱進。此次獲贈的毒品教具組，能以實體展示及氣味模擬方式，讓民眾在宣導活動中「看得到、聞得到」，在感官體驗下更能理解毒品偽裝的手法，提升「識毒、防毒、拒毒」的警覺性。

廣告 廣告

分局長鄭文銘表示，特別感謝國際扶輪社助理總監藍榮進、副助理總監華定豐、桃園福泉扶輪社社長邱立平、副社長陳錦楚等人親自到場，展現對反毒工作的重視與支持。他強調，反毒工作不僅是警方的責任，更需要社會共同投入。扶輪社此次捐贈的不僅是一套設備，更象徵民間力量願意與警方攜手守護社區安全。

警方表示，未來將在校園宣導、社區會議及大型活動中運用該套教具，透過更貼近生活的展示方式，讓反毒教育不再僅是口號，而是能被看見、被理解的具體行動。警方也呼籲家長、學校與社區共同關注青少年接觸毒品的風險，與警方同心協力，打造遠離毒害的安全城市。(圖/警方提供)