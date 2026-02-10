攜手合作傳染病死因調查 法醫研究所與衛福部疾管署簽協議 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為強化國家防疫體系與司法科學鑑識之能量，法務部法醫研究所與衛生福利部疾病管制署今（10）日舉行「合作協議書簽署儀式」。未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。

簽署儀式假法務部文史陳列館舉行，由法醫所所長侯寬仁與疾管署長羅一鈞代表簽署。法務部長鄭銘謙表示，這份協議書特別建立了明確的標準作業程序，未來雙方合作事項具體涵蓋「傳染病或疑似傳染病致死」以及「疑似預防接種疫苗致死」等社會高度關注案件。

鄭銘謙指出，本次合作協議的簽署，不僅是行政程序的對接，更是法醫所發揮專業職能、落實社會責任的具體實踐。期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」之間的協作平台，讓司法解剖的功能不僅止於伸張正義，更能延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的重要一環 。

衛福部常務次長莊人祥表示，在行政解剖的實務運作中，透過今天雙方的合作，制定了一套嚴謹的標準作業流程，強化「防疫國家隊」的整體韌性。當國內出現因傳染病、疑似因傳染病或預防接種致死之個案時，地方政府衛生局會立刻介入，協助傳染病通報、病歷調閱與疫情調查等必要處置。隨後，由疾管署區管中心研判是否需要實施行政解剖，以掌握個案病因、死因或控制流行疫情。

莊人祥說，一旦判定有其必要，將啟動通知家屬與取得同意的程序，並發函向地檢署備案，確保行政作業在符合法律規範的前提下，能以分秒必爭的速度推進。這種從中央到地方、從醫學到司法的完整防線與跨部會的即時串聯，在面對危機時有十足的信心，可以比未知傳染病跑得更快，對全民健康最堅定的守護承諾。

法務部指出，此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方基於《傳染病防治法》及《行政程序法》之行政協助精神，以資源共享達成國家資源配置的最佳效益。期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」的協作平台，讓法醫解剖不僅能伸張正義，更延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的一環，共同打造更具韌性的社會安全網。

照片來源：法務部

