即時中心／顏一軒報導

內政部輔導有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社及中華民國儲蓄互助協會今（8）日在台南市辦理2場「114年度合作事業推廣及防災士培訓」。內政部長劉世芳蒞臨現場致詞，她肯定主婦聯盟合作社及儲互協會發揮合作社團結互助的精神與價值，今年共辦理17場防災士培訓950位民眾。期待明（2026）年能持續擴大培訓多元對象，讓更多年輕人及家庭成員具備防災基本知能，與公部門共同建構我國全社會防衛韌性。

劉世芳表示，先前丹娜絲颱風與豪雨造成嘉南重大災情，顯示厚植社區災害防救力量的重要性；同時也因為這次風災提高大家的防災意識，我們在南部辦理的防災士培訓課程，場場額滿，到今天為止，已經有7萬3千人成為防災士生力軍。本次合作社在台南市開設防災士培訓課程，透過自助互助的合作社組織，推動自救救人的社區災害防救工作，特別具有意義。

快新聞／攜手合作社！內政部擴大培訓多元對象 劉世芳：厚植防災力讓社區更安全

內政部攜手合作社擴大防災士培訓。（圖／內政部提供）

劉世芳指出，以馬太鞍溪堰塞湖溢流災害為例，在花蓮光復區救災、復原現場，我們看到許多自發前來的鏟子超人，年輕人佔了大宗。今天台南2場培訓課程，同樣也有不少青少年主動參訓，最小有17歲的學員。目前全國最年輕的防災士是11歲，在在顯示自救救人的需求，不分年齡，透過專業課程的培訓，更能讓全民展現其自助、互助的能量，讓家園、社區更安全、更有保障。

劉世芳肯定合作社團互助的精神與價值。（圖／內政部提供）

最後，內政部強調，合作社是由社員共同經營業務，解決共同問題的事業體；儲蓄互助社也是合作社的一種，透過社員共同儲蓄，自立自助改善生活，彰顯合作社發揮「團結互助，力量更大」的功能。未來內政部除了持續厚植民間防災能量，健全全民自主防災機制外，今（2025）年起政府也開始執行為期4年的「合作事業振興發展計畫」，陸續辦理合作事業國際交流與研究發展、厚植合作事業人才、強化發展資源與環境等工作，以建立合作社的創業生態系統。期待各界認同合作事業的夥伴，與合作社及公部門攜手同行，相互交流與切磋，共同打造更團結互助的社會。





