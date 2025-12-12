攜手國防科技研發與人才培育 成大與中科院簽署合作備忘錄





國立成功大學與國家中山科學研究院12日簽署交流合作備忘錄，期望透過雙方在科研與教育領域的聯手，深化國防科技相關領域的合作及人才培育。合作的範圍涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多項重要國防科技議題。

簽約儀式下午1時於光復校區雲平大樓 4 樓會議室舉行。沈孟儒校長、中科院李世強院長代表雙方簽署。成大張始偉副校長、沈聖智教務長、劉全璞研發長、謝孫源國際長及相關學院師長以及中科院林高洲副院長、策略會蔡嘉芳副執行長、飛彈所吳典黻所長、材料所翁炳國所長、電子所白鎧豪所長等一行主管，共計近 30 位出席觀禮。

廣告 廣告

沈孟儒校長熱忱歡迎中科院李世強院長等一行人來到，在致詞時沈校長簡單介紹邁向 95 歲的成大，以及第一任校長創校時對許下的「社會參與」、「培養具備冷靜頭腦、開闊心胸、手腳敏捷的學生」為核心的教育目標。

李世強院長表示，自己是成大的校友，對成大有深厚的了解，很高興中科院與成大締結合作。中科院與成大的合作已經啟動，也設定在兩年要有一定的具體成果，相信與成大的第一個合作計畫，未來有機會影響與改變台灣整體作戰方式，尤其是臺灣海峽的戰略態勢，也可能就是我們面對中國，以小博大，不對稱下的一個好契機。這個計畫只是一個起步，日後將一步步往前走，不僅強化國家安全，也能在國防實務與學術研發建立更緊密的連結，使研究成果真正投入國家所需，這將是未來合作的重要方向，期待雙方攜手創造豐碩成果。

成大與中科院合作備忘錄，雙方將依平等互惠原則整合人才、設備、技術與學術資源，共同推動多面向合作，包括科技研究、人才培育、研究計畫執行與產學合作推展。此外，也將就教學、實習與合作研究等進行交流，並共同或輪流舉辦成果發表會、學術研討會等活動，促進技術能量與知識共享。

備忘錄以5年期為基礎，效期屆滿，如雙方同意，可以再以書面延長。備忘錄到期時，若仍有合作計畫進行中，將依原契約條件持續辦理，確保合作不因期限屆滿而中斷。



更多新聞推薦

● 藍白攜手通過「反年改」法案 賴清德總統：年改絕對不能、也不該走回頭路