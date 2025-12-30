攜手在地同樂迎歲末！Mitsui Shopping Park LaLaport台中 南館改裝亮相

大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】迎接2025年歲末，Mitsui Shopping Park LaLaport台中宣布，南館1F將於12月31日完成新櫃改裝，正式迎接令人期待的「Renewal Open」！設施傾聽在地聲音，引進符合顧客日常所需的新品牌，未來更有親子最愛的室內遊戲場域「LaLa LAND」全新登場（註: 正式營運日期須依官方公告為準）。館內也在「Renewal Open」之際，攜手南館店舖舉辦暖心公益活動，持續打造更體貼顧客需求，同時也能與在地社會共榮的區域型購物中心。

台灣三井不動產久一康洋董事長致詞時表示：「本次改裝是在LaLaport台中開業滿三年之後，回應顧客所提供的寶貴意見，以引進貼近日常生活所需的品牌為主要目標，設施也全新打造了可讓親子同樂的免費遊具區「LaLa LAND」。同時，在歲末之際，能夠與公益團體攜手合作舉辦記者會，我們也感到非常榮幸與開心。」

LaLa LAND遊具。（圖/LaLaport提供）

傾聽顧客聲音，南館新升級

自2023年全館開幕以來，LaLaport台中以匯聚購物、美食、娛樂的悠閒消費體驗，深受廣大顧客的長期支持。設施也持續傾聽消費者聲音，在本次「Renewal Open」引進符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包含如國民服飾「NET」、生活餐飲店舖如「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等品牌，更全面支援顧客生活中的多元需求。

在親子友善設施方面，北館外側現有約1,500㎡的戶外遊具與休憩空間，已是近年許多顧客與在地居民喜愛的日常休憩空間。本次南館「Renewal Open」也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」。透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更趨完整。

攜手NET和瓊安郭光生教育基金會，與智青同行

適逢歲末時節，南館「Renewal Open」前一日也結合公益行動，讓信望愛中心的心智障礙青年先行體驗。LaLaport台中與館內NET專櫃、瓊安郭光生教育基金會共同舉辦封館選衣活動，邀請在地社福組織「信望愛智能發展中心」，共約百位的心智障礙青年與家長們，在專屬時段中自在挑選心儀的衣物，也讓歲末添新衣成為在地家庭的暖心時刻。再度體現 LaLaport台中期盼成為區域之核心，致力於與在地社會共存共榮的品牌精神。

信望愛協會蕭后汶表示：「很感謝LaLaport台中長期關懷信望愛中心，在LaLaport台中的暖心支持下，NET今日特別舉辦封館選衣公益活動，讓心智障礙者能在無壓力、友善的環境安心挑選、慢慢試穿，這對他們而言，是十分珍貴的體驗。平日裡，心智障礙者的生活多由他人安排，要站在貨架前、決定自己喜歡的服飾，是很難得的機會。今天捧在懷裡的不只是新衣服，更是一份被尊重與接納的喜悅。誠摯感謝NET的愛心支持，及瓊安郭光生教育基金會與LaLaport台中善行相助，讓青年們滿載而歸，收藏了美好且難忘的回憶。」。

歲末好康，暖心回饋

歡慶南館Renewal Open，顧客也能享受期間限定的優惠好康。於2025/12/31 ~ 2026/1/19期間，顧客凡持APP會員並在南館店舖消費滿額，即可享會員點數3倍放大送。南館登場的新櫃也有新開幕期間優惠，陪伴顧客透過新升級、更貼心的購物體驗，於歲末感恩的氛圍中迎接嶄新的一年。