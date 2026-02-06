攜手地方力量 臺西分局長與海清宮關心三條崙派出所整建

臺西分局長邱錦堂與海清宮主任委員蘇金志等人共同關心三條崙派出所整建進度。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局臺西分局分局長邱錦堂上任後，持續關心轄內警政建設與基層員警勤務環境，其中三條崙派出所整（增）建工程為其長期關注的重要建設之一。近日邱分局長前往三條崙派出所，會同四湖鄉海清宮主任委員蘇金志實地巡視即將完工的廳舍，關心工程進度與設施配置情形，並說明整建推動概況，讓地方居民了解海清宮在工程期間所提供的協助與支持。

邱分局長表示，三條崙派出所未來將肩負周邊村落治安維護及為民服務的重要任務，工程雖尚未全部完工，但各階段施工品質與安全仍需嚴加把關，因此他到任後持續關心工程進度，希望在確保安全的前提下，讓工程順利完成，提供同仁更完善的執勤與待勤空間。

廣告 廣告

海清宮主任委員蘇金志表示，海清宮長期關心地方公共事務，對於能協助派出所整（增）建工程，深感榮幸。並強調警察是守護地方治安的堅實力量，良好的辦公與執勤環境，對提升治安與服務品質都有實質幫助，海清宮未來也將持續支持警政相關建設，與警方攜手守護地方安全。

巡視過程中，邱分局長也感謝海清宮長期關心地方公共事務，在派出所整（增）建期間給予實質協助，使工程得以依計畫推進。肯定海清宮不僅是地方重要的信仰中心，也在警政建設上給予支持，對地方治安維護具有正面助益。臺西分局表示，三條崙派出所整（增）建工程目前正依計畫持續施作中，完工後將可有效改善員警勤務環境，提升為民服務品質，分局也將持續與地方保持良好互動，共同維護地方治安與居民安全。