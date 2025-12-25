攜手地方政府改善無障礙環境 教育部投逾5.3億元嘉惠582校

〔記者楊綿傑／台北報導〕促進教育平權、校園共融更提升！教育部國教署積極推動「改善無障礙校園環境計畫」，在與地方政府共同合作下，針對部分老舊、難以因應身心障礙學生與行動不便者需求之學校設施，進行通盤檢視與升級改造。執行成果包含無障礙電梯更新、改善無障礙坡道及設置樓梯扶手等項目，今年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計5億3540萬元。

近年來，無障礙環境已成為各級學校空間規劃的重要指標，國教署透過「改善無障礙校園環境計畫」全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，協助各直轄市、縣市政府與學校改善動線不良、無障礙空間不足等問題，確保身心障礙者能在與他人平等的基礎上，順利進出校園及使用校園設施。

以台中市九德國小為例，教學區與操場之間存在高低差，且原有通路鋪面老舊、排水不良，使用輪椅或拐杖的身心障礙學生，每次移動都格外辛苦，甚至需繞道遠行或仰賴他人協助，嚴重影響日常活動與上課出席的便利性。經計畫補助後，校方針對問題路段進行全面整修，順利銜接通行路徑，大幅提升使用者的自主性，也讓全體師生在日常移動過程中感受到更安全。

台南市佳里國小行政大樓一期ABC三座樓梯自93年開始使用至今，木製樓梯扶手老舊，不符合無障礙設施規定，另外綜合球場挑高，且缺少無障礙坡道，為保障身障孩子學習權益，改善前開之區域，將行政大樓樓梯既有木製扶手拆除，新增不鏽鋼扶手及止滑設置，綜合球場建置無障礙坡道，以利身障學生，皆可通達至操場上課。

另苗栗縣啟文國小原有無障礙電梯，因設備老化、油壓缸滲漏及故障停用等情形，影響身心障礙學生通行之安全，是以在全面汰舊並優化相關安全與操作設計後，電梯整體運作更為穩定順暢。

教育部表示，截至目前已有多所學校完成無障礙設施設備之整建與優化，未來將持續投入資源，並攜手各直轄市、縣市政府滾動檢討改善作法，落實教育共融理念。期待透過設施與觀念的雙重提升，打造平等、包容、多元的優質學習環境，使每一位學生皆能安心學習、自信成長，攜手邁向更具希望的未來。

