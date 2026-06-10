攜手均一平台推動AI教科書 黃偉哲：讓每個孩子找到最適合學習節奏

台南市政府舉辦「數學講義試辦計畫成果發表會」，透過課堂教學演示及成果分享，展現AI科技融入教學現場的具體成果。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 學數學不用怕，AI來幫忙！台南市政府持續推動AI與教育的結合，今（10）日於忠義國小武德殿舉辦「數學講義試辦計畫成果發表會」，透過課堂教學演示及成果分享，展現AI科技融入教學現場的具體成果。市長黃偉哲親自出席與學生共同體驗AI輔助學習，見證數位教育如何協助教師落實差異化教學，讓不同學習進度的孩子都能獲得適切支持。

黃偉哲表示，數學向來是許多學生認為較具挑戰性的科目，而AI科技的導入，正提供學生一項全新的學習利器。同班級中學生的學習能力與進度各不相同，即使班級人數已較過去減少，教師在有限課堂時間內同時照顧每位學生的需求，仍是一項不小的挑戰。透過AI助教與數位學習工具的輔助，學生可依自身學習狀況重複觀看教學內容、取得更詳細解說，學習進度較快的學生也能進一步探索更進階內容，讓每位孩子都能在課堂中掌握學習重點，提升學習成效與自信。

廣告 廣告

黃偉哲指出，今日課堂演示所呈現的，不只是科技應用成果，更重要的是未來如何真正落實於教學現場。過去課堂上常出現部分學生聽不懂、需要重複說明，另一些學生則因已預習而感到無聊的情況。透過AI筆記本及數位學習平台，學生可依需求自主調整學習步調，教師也能更精準掌握每位學生的學習狀況，讓課堂教學更具彈性與效率。根據試辦成果顯示，透過數位融入課中差異化教學，學生的學習表現與學習成就感均有提升。

黃偉哲也感謝均一平台教育基金會長期投入教育創新，以及第一線教師團隊持續精進教學模式。他特別肯定新營國小教師團隊兩年來自發製作超過700支數學教學影片，並透過均一平台無償分享給全國師生使用，累積超過13萬人次觀看，展現教育資源共享精神。今日活動中，亦欣企業股份有限公司董事長方慶榮也捐贈30萬元作為台南市優秀數位融入課中差異化教學教師獎勵金，鼓勵更多教師投入教育創新。

教育局表示，台南市持續推動「數位融入課中差異化教學」，結合「生生有平板」政策與各項數位學習資源，打造更具彈性與個別化的學習環境。目前由新營國小教師團隊發展的「國小高年級數學講義試辦計畫」已擴展至10所國小共同參與，並透過OMO（線上線下融合）教學模式實施滿一年，成功將數位工具轉化為教師教學助力。未來市府也將持續深化AI與教育的結合，推動教師AI認證與增能培訓，攜手國立台南大學投入師資培育，共同打造兼具科技力與教育溫度的智慧學習城市。

今日活動包括均一平台教育基金會營運長陳逸文、教育影響力總監余承學、國立台南大學教育學系教授吳純萍，以及新營國小、忠義國小、菁寮國小、大同國小、開元國小、南梓實小、安順國小、正新國小、長平國小及佳里國小等試辦聯盟學校校長共同出席見證。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

00405A狂掃36檔AI概念股！經理人押寶名單曝光

接單動能強勁！緯創前5月營收翻倍成長