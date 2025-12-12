攜手基隆社區防治性別暴力 謝國樑市府目標「一行政區一防暴社區」

照片來源：基隆市政府

為打造更安全、友善且零暴力的生活環境，基隆市政府11日舉辦性別暴力防治社區成果發表會，邀集基隆市超過10個新加入與資深防暴社區共同參與，組成跨世代防暴團隊，象徵經驗傳承與防暴願景延續，攜手邁向共好、共融、共生的安全城市。社會處處長楊玉欣表示，性別暴力防治需要全民參與，政策目標為「一行政區一防暴社區」。

本次活動除了集合參與社區，也邀基隆市街頭藝人職業工會與永信居家照護機構，共同透過講座、短劇、舞蹈與實務分享等多元形式，推廣性別平等觀念與暴力防治意識，讓反暴力的理念深入社區生活日常。

社會處指出，其中最具意義的是「新舊交棒、經驗傳承」的交流精神。資深防暴社區分享多年深耕的行動經驗與實務成果，新加入的社區則帶來創新的想法與活力，雙方在交流中互相學習、彼此扶持，將防暴行動從個別行動，升級為基隆更緊密、更有力量的城市安全網，實踐共好、共融、共生的在地精神。

楊玉欣強調，性別暴力防治不是單一部門的責任，而是一項需要全民參與的長期行動。未來將持續推動「一行政區一防暴社區」政策目標，讓每個行政區都有在地守護者，形成橫向連結、縱向串聯的防暴網絡，使每一位市民都能在安全與友善的環境中生活。

市府今（12）日強調，邀請更多社區組織、民間團體及市民一同加入性別暴力防治行列，成為防暴工作的好夥伴，用行動終止暴力、用關懷點亮希望，共同打造真正「有愛基隆、無暴社區」的幸福城市。

