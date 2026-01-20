攜手大都會客運 玉山銀推動零碳運輸發展

響應淨零政策，玉山銀行攜手大都會客運共同合作轉型授信（Transition Loan），首創結合金融資源與客運汽車運輸業的轉型計畫，支持運輸業逐步達成市區公車全面電動化的目標，推動臺灣接軌國際零碳運輸發展趨勢。

面對氣候變遷風險與永續轉型的挑戰，玉山順應國際轉型金融趨勢與企業並肩同行。本次與大都會客運合作推動轉型授信，且援引亞太區貸款市場公會（APLMA）及金管會發布的轉型計畫建議涵蓋事項，設計完善的產品架構。玉山以金融力量支持運輸業的低碳轉型，引導大都會客運評估自身經濟活動之永續轉型程度，並依據其永續發展目標訂定相應的轉型計畫，協助在2030前逐年提高公車電動化比例，落實永續轉型成果。

運輸部門溫室氣體年排放量約為36.294百萬公噸二氧化碳當量，占總體排放量約13.03%。大都會汽車客運為臺灣主要客運業者之一，致力於提供優質服務公共運輸，扮演臺灣汽車客運業永續領先者角色，提出明確且具階段性的轉型路徑，訂定短期強化碳管理基礎架構及永續資訊揭露、中期系統性達成運具電動化目標、長期使用替代能源與燃料等計畫，同時結合智慧交通技術並導入汽車客運車輛的運具轉型，逐步實現2050年全車隊與營運淨零排放的目標。