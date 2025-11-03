攜手守護家園水岸 二河分署與竹東鎮公所共推水防道路與綠美化合作
記者彭新茹／新竹報導
為守護民眾安全，同時兼顧日常生活需求，經濟部水利署第二河川分署今年將芎林堤防與山豬湖堤防旁的水防道路移交予新竹縣竹東鎮公所管理維護。這項移交不僅象徵中央與地方協力守護家園的決心，也讓地方政府能更即時地回應居民需求，強化堤防設施維護與交通安全，提升整體生活便利。
竹東鎮長郭遠彰表示，這條水防道路能升級成一般道路，是公所長期努力爭取的成果，未來將帶動週邊發展。針對居民關心的安全與便利問題，鎮公所將持續爭取相關預算進行維護與改善，讓這些原本用途單一的道路，更能靈活回應民眾日常需求，為地方生活品質再加分。
第二河川分署楊人傑分署長指出，這次交接正是中央與地方攜手合作的最佳典範。道路升級後，不僅提升鎮民通行的安全性，也串聯周邊交通動線，助力地方發展，水防道路兩側原本即擁有豐富的自然景觀，未來有望成為兼具防洪、休閒與生態的新亮點。
第二河川分署與竹東鎮公所更進一步簽署「水岸綠美化認養合作意向書（MOU）」，共同宣示推動河岸綠地整備與永續經營之決心。此項合作展現中央與地方攜手的新模式，期望透過跨機關協作與社區參與，共同打造竹東鎮具地方特色、宜居親水的友善水岸空間，未來將針對轄內具潛力之河岸綠地與閒置空間進行整體環境改善，同時導入社區、學校及志工團體參與，透過植栽養護、環境教育與導覽活動，深化居民對水岸環境的認同與守護意識。
楊人傑強調，透過水防道路的移交與綠美化合作的雙軌並進，中央與地方將持續攜手前行，不僅整合資源與專業，更讓水岸空間成為民眾生活的一部分，共同打造安全、美麗、永續的家園。
其他人也在看
舊百吉隧道重現風華！打造全國首座生態池隧道 開創北橫新旅線
桃園市大溪區鄰近後慈湖「舊百吉隧道」歷經半年優化工程，以「減量、適量、整合、安全」原則，拆除過多或汰換不良設施，隧道內及周邊部分範圍擴大生態棲地，增加地被植栽、生態解說階梯等，以全新風貌結合歷史記憶與生態保育，日前如期完工，即日起開放參觀。這也是全國第一個保有生態池的隧道，將成為北橫旅遊廊帶的重要節自由時報 ・ 1 天前
豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭
此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完...CTWANT ・ 1 天前
法國高速公路無線充電完成建置，這技術可以讓台灣別再搶充電樁？
法國高速公路無線充電完成建置，這技術可以讓台灣別再搶充電樁？SiCAR愛車酷 ・ 7 小時前
百年隧道重現風華 結合生態保育開創北橫新旅線
記者陳華興／桃園報導 桃園市大溪區「舊百吉隧道」歷經半年優化工程，已於一一四年十月如…中華日報 ・ 1 天前
梅花湖上游山區遭倒10噸垃圾 居民憂水土污染
宜蘭縣 / 綜合報導 亂倒廢棄物的離譜案件就發生在宜蘭知名景點，梅花湖的上游山區！偏僻的私人土地原本是種植水果，大門卻被破壞，連樹都被砍斷，山坡上堆滿將近十噸的垃圾！地主表示廢棄物疑似都經過粉碎處理過，可能是不肖廠商為了省錢，沒把垃圾載去焚化廠，直接倒在山區，因為下游就是羅東溪，旁邊還有不少民宅，很擔心造成水土汙染！環保局已經著手清查，如果是事業廢棄物，廠商會涉及刑責，最重可處3年有期徒刑！地主黃先生說：「這邊我跟你說，踩這邊，看到更多。」走進自家果園卻滿目瘡痍，往下一看整片山坡都是垃圾，而且最底下還有一袋袋包裝，看了又氣又心疼。地主黃先生說：「這有計畫性的，你看這數量這麼多，至少十噸的那個車，數量真的很大，(可能是)粉碎的廠商，委託他們把它(垃圾)處理掉，應該是要，他們要載到焚化爐，便宜行事。」隨手撿起查看有輾過的瓶蓋，還有零食的包裝袋雖然初步看，應該都是一般廢棄物，地處偏遠的私人土地被亂倒垃圾，地主前前後後巡查確認是被闖入。地主黃先生說：「這邊做一個鐵門嘛，保護著，鐵門被破壞掉了，然後這邊有兩棵樹，他(嫌犯)把這兩棵樹砍掉，然後逕行進來這邊倒(垃圾)，專業的處理場處理的，因為你看都被粉碎過了。」被亂倒垃圾的地點就在宜蘭，知名景點梅花湖的上游山區，私人土地種植水果，地主二日巡園的時候才發現，入口處的鐵門已經被破壞，現場被傾倒大量廢棄物，因為旁邊就是羅東溪，很擔心造成水土汙染，影響下游旁邊的大量民宅。宜蘭縣政府環保局稽查科長胡璧輝說：「如果是涉及事廢等比較嚴重的情節的話，那他(嫌犯)違反的就是廢棄物清理法，第46條的規定，這個涉及刑責，可處1年到3年有期徒刑。」垃圾滿山坡地主氣到報警，警方只能針對鐵門被破壞追查，雖然山區監視器不多，但大量垃圾應該有不少貨車進出，以車追人的同時，環保局也同步清查相關廠商，盡快揪出惡劣嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
"廚餘海挨轟"台中市政策又轉彎 盧秀燕:明天起改用燒的
民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性民視影音 ・ 1 天前
移除綠鬣蜥控數量！ 彰縣府：個體趨小族群控制見成效
彰化縣 / 綜合報導 外來種綠鬣蜥入侵台灣，啃食農作物，在南部造成嚴重農損，也對本土生態平衡構成威脅！目前各地方政府，都透過移除獎勵的方式來控制數量；像是彰化縣從8年前，就在芳苑工業區的二林溪邊發現綠鬣蜥出沒，立刻委託野鳥學會，長期追蹤當地的綠鬣蜥，也聘請獵人幫忙！去年移除超過4000隻，而且從捕獲的個體越來越小，明顯發現族群已經控制、沒有蔓延。綠鬣蜥大街趴趴走，繁殖力強又沒天敵，造成台灣生態危害，南部更是經常出現巨型綠鬣蜥嚇壞人，各地政府編列預算，積極移除但上半年台南議員在車底下，捕捉到的大約100公分，再往南走高雄澄清湖步道，捕捉到170公分，跟一般成年男子差不多高，屏東目前最長的綠鬣蜥，更是有186公分。彰化8年前發現綠鬣蜥，當時全年才移除27隻，直到去年移除了4500多隻，體型超過30公分的越來越少，移除成效顯著。彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「透過彰化野鳥協會以及獵人團隊，進行精準捕抓，個體大小超過30公分的數量明顯減少，代表族群適度的控制，沒有大量的蔓延開來。」綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化台中，一般民眾圍捕量有限，原住民獵人加入執行，彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「一般人要去捕抓要用套索，效率比較低，獵人他們合法擁有獵槍，移除的效率提高很多。」雖然排水道護岸都用水泥，或是工廠邊很難靠近，但經驗累積成效越來越好，如果民眾發現綠鬣蜥出沒，建議先拍照不要動手抓，避免驚擾綠鬣蜥四處流竄，通報農業處或協會執行捕捉。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 13 小時前
純植行動聯盟響應世界純素日 號召全民以蔬食行動守護地球
【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】每年11月1日為「世界純素日」（World Vegan Day），純植行動互傳媒 ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 7 小時前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 11 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 8 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 32 分鐘前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 23 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前