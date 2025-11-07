攜手守護花蓮光復 居家高效清潔劑免費領取

歷經近一個多月的花蓮光復鄉災後重建行動，小確幸愛心團隊攜手國際品牌SARAYA，共同啟動「行動淨心．守護家園」公益聯名計畫，將高效能、環保安全的居家清潔的洗劑，寄放於當地五處據點，即日起開放光復災戶鄉親及第一線志工人員免費自取，期盼能為災後家園的環境清潔與衛生防護，盡一份心力。

此次提供的消毒水由國際品牌SARAYA代理商依得生國際所提供，由小確幸愛心團隊一家一戶來發放，並放置到各個地點免費領取，結合小確幸愛心團隊志工的地面發放行動，共同將日本標準的安全消毒科技，帶進在地社區（見圖）。

小確幸愛心團隊代表表示：災難會過去，但生活要繼續，我們希望透過這樣的小小行動，讓大家在清理、消毒家園的時能更有效。

SARAYA代理商依得生國際代表表示，身為企業的一份子，我們相信社會的力量來自彼此的連結，很榮幸能與小確幸團隊並肩，在最需要的地方送上最實用的援助。

在下列地址供民眾自由領取：

花蓮縣光復鄉中山路三段38號

花蓮縣光復鄉中山路三段75號（光復國小）

花蓮縣光復鄉光復路24號（大華村活動中心）

花蓮縣光復鄉東富路19巷3號

花蓮縣光復鄉佛祖街17號（大同村-村長家）

