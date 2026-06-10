攜手專家學者共探保存與傳承新契機 桃園閩南文化國際論壇6/14登場
由桃園市政府文化局主辦的「2026桃園閩南文化國際論壇」將於6月14日在桃園市政府綜合會議廳登場，今年以「閩南文化．雙城論壇：桃園與新加坡閩南文化的保存、傳承及對話」為主題，邀集來自臺灣、新加坡及馬來西亞等地專家學者，從民間信仰、文化資產、飲食文化、民俗藝術及文化展演等面向，探討閩南文化在當代社會的保存、傳承與創新發展。
文化局表示，閩南文化早已深植於居民生活之中，涵蓋語言、宗教信仰、節慶禮俗、飲食文化與地方記憶。桃園與新加坡雖擁有不同城市發展背景，卻都展現出閩南文化在多元社會中的生命力，期盼透過雙城交流，激盪文化保存與城市治理的新思維。
論壇上午安排兩場主題演講，由中央研究院院士李豐楙以「斯土斯神：馬華社會中敬祀土地的理念移植」為題，探討土地信仰與地方社會發展；新加坡南洋學會前會長許振義則分享新加坡華社保存與推動祖籍文化的實踐經驗。隨後，新加坡國立大學兼任副教授陳煜與臺中教育大學副教授林茂賢，分別從建築遺產保存及臺灣無形文化資產登錄制度切入，解析文化保存的多元面向。
下午場則聚焦桃園歷史脈絡與跨國文化交流。中央研究院兼任研究員陳國棟回顧19世紀桃園閩南人的生計與文化發展，新加坡宗鄉會館聯合總會前學術組主任柯木林則探討閩南文化在多元文化社會中的保存與轉譯。
此外，論壇也安排多場專題演講，包括桃園飲食文化、大溪神將民俗藝術、閩南文化與眷村文化交會，以及從新加坡廟宇、世界遺產、博物館到妝藝大遊行等案例，分享文化活化與國際交流經驗。
論壇最後將舉行「閩南文化發展的挑戰及機會」綜合座談，邀集多位學者專家共同對話，期望透過跨領域、跨地域交流，深化桃園與新加坡的文化連結，拓展閩南文化研究、推廣及國際合作的新視野，為地方文化永續發展注入更多能量。
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