攜手抗中 美日菲在南海聯合軍演

美日菲於本月14日到15日在南海演習 圖：翻攝自菲律賓武裝部隊的臉書

[Newtalk新聞] 菲律賓武裝部隊稍早公佈，已與美國印太司令部和日本海上自衛隊於14日到15日在南海舉行第13屆多邊海上合作演習（MMCA），共同對抗中國在該海域的侵擾。

菲律賓武裝部隊部署了兩艘具備飛彈發射能力的護衛艦－「何塞·黎剎號」（FF150）和「安東尼奧·盧納號」（FF151），以及一架AW159直升機。菲律賓海岸防衛隊的「梅爾喬拉·阿基諾號」（BRP Melchora Aquino）和「聖奧古斯丁角號」（BRP Cape San Agustin）也參與了這項任務，增強了西太平洋海域的海上態勢感知能力。

廣告 廣告

美國派出了以「尼米茲號」航空母艦（CVN 68）為首的「尼米茲號」航空母艦打擊群，而日本則派出了「曙號」驅逐艦（DD-108）和一架SH-60K「海鷹」直升機。

菲律賓武裝部隊表示，此次演習涵蓋了一系列互通性訓練：通訊檢查、海上補給作業、反潛演習、海上態勢感知報告、跨甲板直升機起降、編隊機動以及最終的綜合演習。

菲律賓武裝部隊表示，此次演習「體現了其致力於維護國家主權權利並與可信賴的伙伴共同提升集體防禦能力的承諾」，尤其是在中國持續騷擾菲律賓船隻的情況下。

《馬尼拉時報》（The Manila Times）報導，菲律賓現任總統小馬可仕領導的政府在西太平洋海域採取了更強硬的立場，擴大了聯合巡邏範圍，提出了更多外交抗議，並透過公開中國針對菲律賓船隻的演習影片來推動透明度。

菲律賓指控，中國船隻不斷對前往仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的菲律賓海岸防衛隊船隻和補給船進行雷射照射、危險的阻擋機動和撞擊，馬尼拉譴責這些行為違反國際法。

中國聲稱對整個南海幾乎擁有主權，包括位於西太平洋海域、屬於菲律賓專屬經濟區的海域和島礁。然而2016年的一項仲裁裁決已經否定了中國的擴張性主張，儘管北京拒絕遵守該裁決。

報導指出，這次三方演習是在今年4月菲美日三國領導人歷史性高峰會之後舉行的。在高峰會上，三國承諾深化海上合作，加強聯合巡邏，並擴大國防協調。

菲律賓武裝部隊指出，隨著菲律賓繼續推進艦隊現代化並加強在西太平洋海域的存在，預計未來將與合作夥伴進行更多海上活動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批中國藉高市早苗祭「複合式威脅」 涉外人士：馬英九立場已沒參考價值

中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割