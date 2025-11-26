攜手推動永續家園 臺東縣環保局表揚空品績優單位

臺東縣環境保護局舉辦「114年空氣品質維護及改善表揚大會」，表彰各界推動空氣品質維護及改善的成果。

臺東縣環保局藉由表揚活動，肯定各單位對環境保護的付出。

為感謝企業及機關團體長期投入空氣污染防制工作，臺東縣環境保護局舉辦「114年空氣品質維護及改善表揚大會」，表彰各界推動空氣品質維護及改善的卓越成果，共頒發七大類獎項，計有33家企業及機關團體獲獎。

臺東縣政府環保局表示，臺東擁有優越自然條件與潔淨空氣，是全國最適合居住及旅遊的地區之一。縣府長期重視空氣品質維護工作，除推動多項污染防制措施外，也積極結合企業、社區及縣民共同參與，形成公私協力的永續治理模式。

環保局指出，雖然臺東的空氣污染源相較其他縣市規模較小，但仍面臨固定污染源、移動污染源及逸散污染源等挑戰。在移動污染源方面，持續積極推動柴油車自主管理及標章認證制度，並配合環境部汰舊換新政策，有效降低車輛污染排放；固定污染源部分，延續推動「好空氣企業優良行動標章」制度，從法規遵循、配合度及企業社會責任等面向進行評核，促使企業導入自主管理及永續經營理念；針對逸散污染源，則辦理「公共工程空氣污染防制優質評選」及「公共工程鋪設稻草蓆績優評鑑」，鼓勵施工單位落實抑制揚塵措施，並建立良性競爭機制，以全面提升污染防制作為。

此外，環保局亦持續推動「環保寺廟」、「好客餐廳」及「空氣品質淨化區認養」等表揚計畫，透過分眾參與機制，鼓勵各界以具體行動支持環境保護，落實全民環保的理念。

環保局強調，藉由年度表揚活動，不僅肯定各單位對環境保護的持續付出，更期望能藉此拋磚引玉，促使更多企業及機關主動參與空氣品質維護行列，共同推動臺東縣永續發展，實現清新、宜居、綠色共榮的美好願景。

114年度空氣品質維護改善表揚大會獲獎名單：

一、 環保寺廟認證：順安府、臺東縣太麻里鄉福興宮、臺東聖隆宮

二、 好客餐廳認證：路貳參伍咖啡店、晨辰有限公司-烏龍院家庭食堂

三、 好空氣企業優良行動標章：顥堅有限公司、俊發砂石場、延昌混凝土有限公司

四、 公共工程空氣污染防制優質獎

金獎：交通部公路局南區養護工程分局、瑞鋒營造股份有限公司