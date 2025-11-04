攜手攤商共度難關 中市府加碼非洲豬瘟紓困補助

因應非洲豬瘟疫情受「禁運禁宰」政策影響的豬肉攤商，台中市政府積極推動「加碼紓困挺肉商」補助措施，市長盧秀燕日前宣布擴大加碼補助，針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，共五十處市場、四一八攤豬肉攤商，每攤補助一萬五千元。三日啟動補助金發放，首波發出一二一攤，發放金額達一八一萬五千元，展現市府力挺攤商度難關的決心。

經發局長張峯源表示，首波發放涵蓋十六處市場（集）、一二一席攤位使用人，總發放補助金額一八一萬五千元，包含建國市場、第三市場、霧峰市場、梧棲第一市場等，後續將依各市場實際回報情形，持續辦理補助發放，盼實際減輕攤商營運壓力。另各市場管理人員皆已協助通知所屬攤商，依通知時間至管理室領取補助金，並配合留存發放紀錄。

有攤商代表說，「這段時間真的很難做，豬肉進不來，客人也少了很多。市府願意補助，讓我們感受到政府真的有在挺我們。」民眾也說，「平常都在市場買肉，最近買不到真的不方便。希望攤商能撐下去，我們也願意支持在地店家。」市場幹部表示，「感謝市府關心賣現宰豬肉攤商生計辛苦了，大家一起加油度過防疫期間！攤商撐得住，市民才買得安心。」