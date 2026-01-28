攜手新北電競總會 鍇睿國際捐贈千件外套

鍇睿國際攜手新北電競總會捐一千八百五十件外套給新北兒少及長者。（記者蘇春瑛攝）

鍇睿國際數位公司與新北電競產業總會響應「新北市好日子愛心大平台」，昨（廿八）日捐贈市值逾一百二十九萬共計一千八百五十件連帽外套予新北市，幫助弱勢兒少及長者在寒冷季節獲得溫暖。社會局副局長許秀能代表受贈感謝鍇睿及電競產業總會的善舉，這批外套將轉贈給各社福中心弱勢家戶、小衛星兒少、五股老人公寓和仁愛之家長者。

鍇睿國際數位執行長顏宥騫表示，因賽區因素更換原外套標誌，將原有外套全數捐出做公益，將產業能量轉化為具體行動，走進社會每個需要被關懷的角落。新北電競產業總會理事長朱可芬指出，電競與ＡＣＧ產業不僅是年輕世代重要文化，是連結社會關懷的平台。總會將持續結合產官學研力量，鼓勵更多產業夥伴投入公益，協助推廣電競課程。

許秀能表示，鍇睿國際數位的慷慨捐贈，去年電競產業總會協助舉辦銀髮電競研習及比賽，讓長輩走出家門、跟上時尚，藉由電競參與活化身心，延緩失智失能，相信連帽帥氣的外套，必定深受小衛星兒少喜愛。