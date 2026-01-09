攜手日本參議員石平到總統府看展 林佳龍送見面禮：台日是信任夥伴

出生於中國四川、歸化日本籍當選參議員後被中國政府宣布制裁的日本維新會參議員石平，近日應邀來訪台灣，期間行程滿檔，接連參訪總統府、外交部、立法院等機關，預計明（10）日返程。外交部長林佳龍說，雙方會晤期間就台日多項合作深入交換意見，相信台日未來能持續攜手，站在民主陣營的前線，為印太的穩定與全球的共同繁榮努力。

石平8日前往外交部拜會林佳龍，事後透過社群媒體X發文分享，雙方進行約30分鐘會談，並誇讚林佳龍「見識淵博」、具備廣闊國際視野，儘管雙方會談時間不長，但就台灣海峽相關的國際情勢，及強化日本與台灣合作等議題，進行相當具有意義的對話。

林佳龍8日晚間則透過臉書指出，石平是首位出生中國再歸化日本籍的國會議員，與石平交流時，他總覺得像「老朋友」般親切，或許是因為倆人年齡相近，同樣在1960年代出生、在1980年代見證台灣與中國走向不同道路。台灣在無數民主前輩的前仆後繼下，走上民主化的道路；中國則在1989年的六四事件血腥鎮壓，扼殺民主運動，這也成為石平離鄉的重要原因。

林佳龍轉述，石平提及相信台灣「德不孤，必有鄰」，台灣是成熟民主社會，並已在國際民主中被看見、肯定；林佳龍則說明，台灣外交部正以總統賴清德的價值外交與「經濟日不落國」為基礎，推動總合外交政策，相較中共慣性將觀光與產業武器化，台灣選擇以共同價值與世界交朋友，並與理念相近夥伴攜手維護區域安全，同時深化經濟與科技合作，強化可信賴的供應鏈韌性。

林佳龍表示，台灣長期面對中國的文攻武嚇與各式混合作戰，逐步建立起更強大的韌性與應對能力，台灣也願意把經驗分享給民主夥伴國家，因此與石平會晤期間，雙方也就台日多項合作深入交換意見，他感謝日本政府在中國於台海周邊進行環台軍演時，公開表達關切，並在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。

林佳龍強調，台灣與日本是彼此的信任夥伴，更是印太和平穩定的重要力量，無論在半導體、人工智慧（AI）、通訊、綠能等領域，甚至是更廣泛的安全合作，都有更多的合作深化空間；此外，台灣、日本與美國在價值、經濟與安全上的協作，也將在面對紅色供應鏈的系統性挑戰時，成為守護民主供應鏈的重要支柱。

林佳龍說，相信台日未來能持續攜手，站在民主陣營的前線，為印太穩定與全球共同繁榮努力，他在會晤後也以「玉見台灣」作為見面禮，期待石平除了「遇見台灣」，也有機會在未來，更深入走進台灣，親身體驗這片土地的美。

