攜手日本普利茲克獎建築大師坂 茂 「安森4號公廁」翻轉如廁印象帶動城市美學
公共廁所不只是基礎設施，更是城市文明與生活品質的縮影。臺北市公共空間再推升級，大安森林公園之友基金會邀請榮獲普利茲克建築獎的日本建築師坂 茂參與大安森林公園「4號公廁」設計計畫，導入人道建築與永續設計理念，期望翻轉大眾對公廁的既有印象。合作備忘錄於本月6日完成簽署，由基金會董事長林敏雄與坂 茂共同簽訂、臺北市長蔣萬安到場見證，三方共同宣示翻轉如廁文化、帶動城市美學
市長蔣萬安於簽署儀式現場指出，臺北市自2023年啟動「公廁2.0改造計畫」，即希望翻轉公廁過往陰暗髒亂的刻板印象，不僅滿足市民需求，更能融入城市生活美學，成為安全舒適的公共空間。他以大安森林公園為例說明，園內「1號公廁」經導入自然採光、通風設計、太陽能系統與生態池後，空間煥然一新，展現公共設施與生態共融的可能性，今年再啟動「4號公廁」升級計畫，透過國際級建築師坂 茂導入全新設計視野，讓人十分期待。
基金會董事長林敏雄表示，基金會推動公園環境優化多年，觀察到市民使用型態已明顯改變，從過去以動態活動為主，逐漸轉為能停留、休憩甚至野餐的靜態生活場景；當環境品質提升、蚊蟲問題改善，人潮自然回流，也讓公園成為城市重要的生活據點。他認為，大安森林公園應扮演示範角色，未來也期待拋磚引玉，與各縣市政府及民間組織交流經驗，推動全台公園與公廁品質共同升級。
深耕生態復育與公廁文化 攜手國際建築力推動升級
大安森林公園之友基金會長年投入園區生態復育與公共議題倡議，近年也將關注延伸至公廁品質與如廁文化，盼回應高齡化社會及多元族群日益提升的使用需求。繼2024年完成「1號生態公廁」改建，並榮獲「國家卓越建設金質獎」肯定後，今年再啟動「4號公廁」升級計畫，導入國際建築設計視野。
基金會執行長劉振榮表示，此次不僅是硬體翻新，更是公共設計思維的再進化。隨著高齡化社會來臨，公廁規劃更需細緻回應行動不便者與多元族群需求，從動線、安全、設備到隱私尊重，都要讓不同使用者能安心使用，甚至願意走進公共廁所。透過與國際建築師合作交流，重新檢視公廁在都市生活中的角色與文化意義，期盼打造兼顧安全、友善與多元需求的「尊嚴公廁」，讓每位使用者在日常如廁時都能感受到被尊重與照顧。
他也補充，計畫推動背後主要由母企業全聯福利中心長期支持，基金會並在政府需要時攜手投入、與市府協力合作，整合集團資源與執行量能，協助國際級設計與專業得以在臺灣落地，推動公共設施品質持續升級。
普利茲克獎得主坂 茂操刀 人道與環保美學注入公廁設計
享譽國際的日本建築師坂 茂，2014年榮獲建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，長年以「建築結合社會責任」理念受到矚目，被譽為人道主義建築師。他擅長運用紙管等創新材料投入災後重建與人道援助建築，讓作品在結構創新之餘，也承載社會關懷。
坂 茂與臺灣亦淵源深厚，921震災後於南投桃米村打造的「紙教堂」，成為撫慰人心與國際友誼的重要象徵。近年他也參與東京知名「The Tokyo Toilet」計畫，透過設計翻轉大眾對公廁「髒、臭、暗」的刻板印象，並讓公共廁所成為城市景觀的一部分，相關經驗也被視為此次臺北公廁改造的重要參考。
關於「安森4號公廁」升級計畫，坂 茂特別提到，為公園裡的公共廁所提出新的提案是非常具有挑戰性的任務，身為建築師，為公眾設計任何東西都具有重大意義，即便是一間小廁所對大眾來說也有很大的影響力。因此坂 茂表示，他將提出與「東京廁所計畫（Tokyo Toilet project）」完全不同的想法和新的點子。
段標=改造空間也改變習慣 產官學民用展覽推動如廁教育
劉振榮指出，從「1號生態公廁」到此次「4號公廁」，不僅是設施改善，更是生態復育理念的延伸。藉由空間重塑與材料應用，讓永續不只停留在自然景觀，也能融入市民的日常生活場域。他也補充，公廁是公園服務中與民眾最貼近的設施之一，透過設計升級，更能讓環境理念被日常感知與實踐。
除硬體空間優化，如廁文化的建立也被視為城市軟實力的一環。環境部與基金會共同推出「環保心舞臺—如廁新紀元」主題展，帶民眾回顧如廁設備的發展脈絡，並聚焦節水、高齡友善與智慧衛生等設計應用；同時宣導「衛生紙丟馬桶」等正確如廁觀念，鼓勵民眾從日常習慣做起，落實公共衛生與環境永續。相關展品目前於環境部大門口展出至3月底，開放民眾參觀。
基金會表示，盼透過設計導入與教育推廣，帶動更多公共參與，逐步提升都市公共設施品質，形塑更友善、安全且具永續思維的城市生活環境，也為未來公共設施升級立下示範案例。
