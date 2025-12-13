攜手暖心雇主 勞動部推動多項就業促進措施

身心障礙者求職過程中常面臨工作時間、工作量以及交通等多重挑戰，為提高企業聘僱特定對象民眾意願，勞動部積極推動各項就業促進措施，並鼓勵雇主提供更多工作機會、營造友善職場；位於朴子的敏道家園有感身心障礙者求職不易，除暖心提供就業機會，並安排職場導師從旁協助，至今已有五名身心障礙員工，協助其穩定就業、點燃人生希望。

敏道家園主要服務重度以上心智障礙及多重障礙者住宿及生活照顧，秉持以愛與陪伴的信念照護園區身心障礙服務對象，當勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介身心障礙待業者時，立即響應提供工作機會；園區負責人涂院長表示，起初進用身心障礙者是因為面臨缺工問題，抱持著試看看心態聘僱，實際進用後發現，雖然學習較緩慢、工作觀念耿直較難變通，但認真態度及對工作責任心不比一般勞工差。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部為鼓勵雇主聘僱特定對象提出多項就業促進措施，包含「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」等資源，前者是補助雇主三個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業用人負擔；後者則是雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿卅日以上特定身分勞工，則補助雇主每人每月九千至一點五萬元的獎助費用。