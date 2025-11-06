攜手李洋召開雙部長會議 林佳龍：推動運動外交深化友邦連結
外交部長林佳龍與運動部長李洋於昨（5）日召開雙部長會議，雙方就運動結合外交資源，擴展台灣邦交等議題進行深入交流。林佳龍表示，在總統賴清德的政策願景引領下，未來將持續推動運動與外交資源的整合，深化台灣與友邦及理念相近的國家之間的連結與合作。
近年來，台灣在國際運動賽事中表現亮眼，不僅在巴黎奧運的羽球、舉重等項目屢創佳績，棒球代表隊更勇奪世界12強賽冠軍，爭取了更多國際關注與榮耀。林佳龍表示，台灣的外交和運動是最能團結國人、激勵人心的力量，但同樣也最容易在國際場域中遭受打壓與不平等的待遇。然而，無論是在外交前線，或在競技賽事的舞台上，台灣始終展現「尚勇」的韌性與運動家精神，持續努力為國家打拚，開拓更寬廣的國際空間，讓世界看見台灣。
林佳龍提及，他與長李洋皆認同，現在正是以「運動外交」走向世界的最佳時機。在賴清德總統提出「以運動壯大台灣」與「價值外交」政策願景的基礎下，雙方提出多項合作計畫，希望透過外交與運動資源整合，深化台灣與友邦及理念相近國家的連結與合作。
他進一步說明，外交部將在「榮邦計畫」項下啟動「太平洋三友邦運動人才培育計畫」，協助帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島三國發展其優勢運動項目，並派遣我國教練協訓及安排移地訓練。同時，面對即將登場的2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運及其他重要國際賽事，外交部與運動部也將成為選手最堅強的後盾，提供必要協助並加強國際宣傳，行銷台灣。
林佳龍也強調，在國際趨勢方面，台灣將持續推動運動平權，並透過運動積極參與「IWG國際女性與運動小組」全球高峰會、ASPN女性與運動高階政策對話會議等國際組織與論壇。林佳龍特別感謝無任所大使劉柏君多年來的努力與經驗累積，讓台灣的聲音能被更多人聽見。他表示，外交講求團隊合作，「部部都是外交部」這句話在運動部身上是最佳體現，未來外交部與運動部將成為彼此最堅強的隊友，共同為台灣打拚。
