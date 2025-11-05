攜手李洋推「運動外交」 林佳龍公開3大重點合作：成為選手最堅強後盾

外交部長林佳龍持續推動「總合外交」理念，今（5）日與運動部長李洋召開雙部長會議，攜手推動「運動外交」。外交部晚間發布新聞稿轉述，會中討論首階段兩部重點合作項目，包括加強推動與我邦交國運動交流、強化國際重要運動賽事協作機制，以及協力推動運動平權等；林佳龍則說，外交講求團隊合作，「部部都是外交部」這句話，在運動部身上是最佳體現。

林佳龍透過臉書表示，近年來「Team Taiwan」在國際運動賽事表現有目共睹，成績亮眼，他常說台灣的外交和運動，是最能團結國人、激勵人心的力量，儘管同樣容易在國際場域受到打壓與不平等的待遇，但仍在外交前線，或在競技賽事場上，展現「尚勇」的台灣韌性與運動家精神，努力為台灣、為國家打拚，開拓更寬廣的國際空間，也讓世界看見台灣。

林佳龍說，他和李洋今日在外交部開雙部長會議，彼此都認同現在是以「運動外交」走向世界的最好時機，在總統賴清德提出「以運動壯大台灣」、「以價值外交走向世界」的政策願景為基礎下，提出多項雙部會的合作計畫，希望透過外交與運動的資源整合，深化我國與友邦及理念相近國家的連結與合作關係。

林佳龍說明，具體來說，像在外交部的榮邦計畫項下，將啟動「太平洋三友邦運動人才培育計畫」，協助我國友邦帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島發展優勢運動項目，並派遣我國教練協訓及移地訓練。同時，面對接下來將登場的2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運，以及其他重要國際賽事，雙部會也會成為選手最堅強的後盾，提供必要協助與加強國際宣傳，行銷台灣。

林佳龍提到，在國際趨勢上，兩部會也將持續推動運動平權，並透過運動積極參與如「IWG國際女性與運動小組」（The International Working Group on Women and Sport）全球高峰會，ASPN女性與運動高階政策對話會議等國際組織與論壇，而這也要感謝無任所大使劉柏君，長年的經驗累積，讓台灣的聲音被更多人聽見。

林佳龍也說，外交講求團隊合作，「部部都是外交部」這句話，在運動部身上是最佳體現，相信未來外交部與運動部能成為彼此的最佳隊友，組成「運動外交最佳協作聯隊（Team of Teams）」，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚。外交部則補充，此為兩部會首次舉行的部長層級會議，劉柏君、外交部政務次長吳志中，及運動部政務次長鄭世忠也出席與會。

