攜手業界迎向淨零碳排 桃市碳費小組專案辦公室揭牌





「桃園市碳費小組專案辦公室」正式成立，30日舉行揭牌儀式，桃園市長張善政與會時表示，隨著中央將於明（115）年1月1日起正式徵收碳費，臺灣已邁入「碳有價」的新時代，市府率先成立專案辦公室，全力協助企業無縫接軌新制，將轉型衝擊降至最低，攜手業界迎向淨零碳排新篇章。

張善政市長在市府環保局長顏己喨、經發局長張誠、桃園區長許敏松陪同中出席牌儀式，市議員陳美梅、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、桃園市工業會理事長莊嘉郁、桃園市商業總會理事長范揚淇、桃園市中小企業協會理事長蔡易潔、桃園市印刷電路板製造加工協會理事長林東毅、桃園市紙器商業同業公會理事長謝孟宏等均到場參加。



桃園市長張善政於「桃園市碳費小組專案辦公室」揭牌儀式中致詞。





張善政指出，桃園作為全臺首要工業大城，碳排放量約占全國一成，轄內符合徵收門檻的企業近百家，預估未來每年需向中央繳納約4億元碳費。他強調，儘管碳費並非由市府收取，但市府將主動扮演企業最堅實的後盾，協助產業實質降低碳排、減輕營運負擔。此外，桃園已連續3年獲國際碳揭露計畫（CDP）評比為全臺唯一的A級城市，市府將持續與產業攜手，展現國際氣候治理上的競爭力。

環保局表示，市府除成立「碳費小組專案辦公室」外，亦將設立「碳費諮詢委員會」，作為政策溝通與專業諮議的重要平台，整合產官學資源，協助企業將碳費壓力轉化為減碳投資動能。

桃園市長張善政出席「桃園市碳費小組專案辦公室」揭牌儀式。





專案辦公室每年將提供約30家次碳盤查輔導，並藉由產業聯盟機制，支持未列管中小企業導入能源管理系統及落實節能改善；針對重大排放源，則辦理專案技術輔導與講習，同時編撰產業別低碳技術手冊，提供企業最務實的轉型指引。

環保局指出，市府同步整合「淨零學程」，每年培育約1,000人次綠領專業人才，並積極向環境部爭取溫室氣體管理基金等資源，協助企業將碳費轉化為實質的減碳投資，穩健推動2030年全市減碳50%、2050年淨零排放目標。市府呼籲企業善用相關資源，透過碳費小組專線（03-333-2170）保持聯繫，響應「3、2、1，淨零」行動，攜手推動桃園永續發展。

