攜手業者共創電子永續! 「Circular IT 永續循環之旅」開跑
【記者黃楸玲／台北報導】
由環境部資源循環署結合循環電子產品策略聯盟及中華經濟研究院共同推動的「Circular IT永續循環之旅」特展，6/10日於臺灣當代文化實驗場（C-LAB）「循環再設計中心」舉行開幕式！本次展覽以「設計、消費、循環」為核心，共同建構臺灣最具前瞻性的資源循環鐵三角生態系，透過深度敘事式體驗空間，完整呈現電子產品之全生命週期，藉此凝聚產官學研推動資源有效永續循環之共識。
循環署署長賴瑩瑩於致詞時指出，臺灣的電子廢棄物，已由傳統的末端清除處理的環境治理思維，全面轉型至「產品全生命週期」的資源循環管理。為完備治理基礎，政府推動了法制創新的「資源循環雙法」，並積極接軌歐盟的永續規範導入「產品數位護照」（DPP）；在技術面，更達成了全球首創的「廢液晶面板高值全循環系統」等技術突破。透過導入AI智慧治理與跨部會合作機制，政府致力於建構一個包含綠色設計、維修翻新與關鍵資源精煉的完整體系，有效提升資源自給率並減少碳排放。其量化成果顯示，臺灣近五年電子廢棄物平均回收率達71%、資源化再利用率達86.3%，已穩居國際領先地位，充分展現了國家推動「2050 淨零排放」與永續經營的具體實踐成果。
策展單位中經院林俊旭主任說明，本次展覽打破傳統框架，以「S型流動展桌」化身為IT產品全生命週期的循環路徑，攜手國內指標性科技與資源循環企業，完整呈現電子產品從廢棄到新生的六大關鍵站點，使產業界及社會大眾深入理解科技與循環結合之實務應用，策展重點包括：
循環電子旅程─串聯電子產品自設計製造、銷售使用、回收啟動、維修翻新、資源解構及物料循環等六大關鍵站點，具體展示電子產品自廢棄階段走向循環再生之歷程。
企業示範案例─匯聚 12 家指標企業，包含華碩、宏碁、Fairphone、聯友金屬、上緯、綠電再生、登豊永續、台灣大哥大、百事益、開運、恆隆行及REnato Lab/毅泰，共同展示於循環設計、綠色製造、再生材料及循環服務等領域之具體實踐案例，藉由經濟與技術實績提升資源回收利用率。
動態交流平台─展覽期間將規劃維修翻新沙龍、循環經濟工作坊等多功能跨界活動，期能啟發跨產業之創新思維，落實源頭減量與綠色消費。
參展廠商百事益總經理林志青代表參展廠商致詞時表示，希望透過此特展，呈現業界多元行銷與技術鏈結，解決大眾對循環服務認知不足的問題，推廣電子產品永續價值。
循環署強調，近年來在全民與產業共同配合下，電子產品整體回收與循環利用成效顯著，充分展現臺灣IT產業全生命週期的綠色實踐力，歡迎產業界與廣大民眾踴躍前往策展現場，一同啟發創新思維，見證綠色科技的無限可能。本展覽自即日起到7月底止，歡迎企業團體向循環署預約參訪，可以安排專人導覽；聯絡電話：(02)2370-5888轉30253吳小姐。
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