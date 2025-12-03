攜手求脫貧家長展信心南投家扶家長發展方案年終成果發表

「家長生涯發展方案」結訓的十位媽媽學員成果發表合照。(南投家扶提供)

▲「家長生涯發展方案」結訓的十位媽媽學員成果發表合照。(南投家扶提供)

南投家扶中心長期致力於協助經濟弱勢家庭早日脫貧的工作目標，除了大眾所熟知的經濟扶助外，積極針對受助家庭不同年齡層成員提供適切的培力課程更是多年來的重要工作方向，「家長生涯發展方案」就是家扶針對家庭照顧者的專屬服務。(三)日結訓的十位媽媽學員自主規劃的成果發表內容，除分享一年來各自的學習感想與看見，更秀出今年系列課程所完成家庭記帳本、聖誕花圈等作品，讓與會的陳淑惠縣議員、李雅婷主任一同見證這群因家扶而結合的媽媽們，培力後所展現的自信與堅韌生命力。

自二0一八年開始由水里服務處啟動規劃、執行的家長成長方案至今，已陪伴八屆、共五十三位成員完成系列課程，本方案秉持「開源節流」的核心概念，這些年藉由「開源」培力主題來科學種植、農作物加工、旅館房務整理等實用課程，同時進行「節流」財務主題提供記帳、儲蓄、親子理財等基礎財務管理課程，期待讓參與的學員從學會掌握金錢流向入手，也讓他們有更多元的職業體驗，進而引導家長從中找到增加收入、解決自家困境的方向。

本屆結訓的十位媽媽成員各有不同的家庭挑戰，但她們卻能堅定扛起繁重的責任，克服重重困難並挪出時間參加課程並順利完成78小時的課程，更在過程中彼此打氣、鼓勵，展現她們不同於日常生活的自信與活力，家長成員間的彼此支持，那種不言而喻的陪伴，讓沉重的人生，似乎找到一點出口，有力氣繼續走下去。

成員小綾表示成家以來雖然身兼數職但卻仍債務纏身，每天忙得團團轉還是被帳單追著跑，經過這一年認真記帳之後才發現自己是可以存錢的，原本一開始也懷疑自己能否勝任房務員工作，很開心經過講師手把手教授客房清潔、鋪床和備品整理等技巧，發現自己其實做得還不錯，最近也找到民宿的工作機會，工作所得增加不少，總算家裡有慢慢變好的感覺了，這種安全感，真好。

南投家扶中心主任李雅婷表示，家扶近年著重鼓勵受助中的家長設法來提升理財知能與就業能力，透過一整年度的課程學習與社工陪伴，幫助家長們聚焦和面對自身家庭財務問題，也促使他們有更多嘗試和思考，更有方向去提升職業競爭力，最希望藉由參與課程的正向經驗，幫助家長體認到唯有自我不斷地學習與成長，才更有機會帶給自己和家人希望與幸福，最後也要感謝許多默默支持家扶基金會的社會大眾，因為有你們，我們才有足夠的資源和力量陪伴更多家庭找到改變的契機和希望。