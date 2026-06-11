攜手法務部協助更生人重返社會 更保台北分會端午溫馨傳情

法務部長鄭銘謙、臺北地檢署檢察長王俊力及更生保護會台北分會主委林炳耀，今天一起製作南北粽，送至創世基金會及更生朋友，讓他們感受到社會各界溫暖的愛。圖由更生保護會台北分會提供

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隨著端午佳節到來，更生保護會台北分會今天特別邀請法務部長鄭銘謙、臺北地檢署檢察長王俊力及該會主任委員林炳耀，同時召集中華民國耕心希望協會安置戒癮更生同學，一起製作「雅饌美味」南北粽，送至創世基金會及讓重獲新生的更生朋友，將滿滿感恩的心包進粽子裡，感謝家人、社會的接納，有重新開始的機會。

更生保護會台北分會說，每一粒粽子，從備料、包葉、內餡到綁線，都代表著更生朋友的努力與祝福。這不僅是技藝學習成果的展現，更是對社會最真誠的感激。過去他們曾誤入歧途，在社會與司法的幫助下改變自己、學習技術，如今試著成為也能回饋社會、投注資源的一分子。「更生傳愛，司法溫暖粽情粽意」，不只是一粒粽子帶來的溫度，更是曾接受過幫助的更生朋友們，將收到的愛與支持繼續傳遞下去，讓愛的循環生生不息。

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近年來因違反毒品危害防制條例在監受刑人一度高達2萬1千多人，佔在監人數40%，且毒品具有成癮性、濫用性，施用者再犯比率偏高。此外，酒癮問題也不容小覷。110年1到8月新入監受刑人，因公共危險入獄者中，就有62%為中重度酒精成癮。可見酒精、毒品是更生人回到社會的一大阻礙，加之家人的不諒解、社會的眼光和求職不易，令許多更生人寸步難行。有時也需他人伸出援手拉一把，才能走出團團迷霧，重拾生活，重返社會。

由於毒癮、酒癮更生人復歸的第一關鍵是穩定安頓，為此，臺灣更生保護會在全台設有32間安置處所，提供願意接受戒癮治療的更生人一個安身之所，幫助戒治毒癮、酒癮。另一關鍵則是能讓其自立的工作。因此，北檢及更生保護會臺北分會每年都定期針對就業市場人力需求，開辦更生人技能訓練、就業轉銜等服務，培育更生人擁有證照與一技之長，增加重新再出發的專業籌碼；更陸續籌辦毒癮戒治安置處所與庇護廚房，讓安置同學在基本生活照顧輔導之餘，能透過職業訓練與社會企業的實習，為未來的自立與創業打下堅實基礎。

更生保護會台北分會說，長期臥床的植物人如更生同學一樣，都需要家人社會的支持與協助，有些植物人不乏是因毒駕、酒駕或其他犯罪事件，成為無辜受害的被害人。活動希望療癒被害人的心理創傷，同時幫助更生同學改過遷善，闡述「修復式司法」的精神—司法不單只有冷冰冰的刑罰，更具有柔性撫慰、全面修復社會關係的溫暖力量。過去毒癮、酒癮等問題曾對家庭與社會安全網造成無形的衝擊與傷害；如今，戒治成功的更生同學在更保的陪伴下學習承擔責任、彌補過錯、重建生活，回饋社會。

為減輕植物人家庭的照護壓力，本次活動不只贈送更生朋友親手製作的粽情粽意美味粽、真心真意烘焙點心禮盒，更結合元大文教基金會、東森社會福利慈善基金會、花仙子股份有限公司等民間資源，提供成人紙尿褲、防護墊、洗髮精、洗衣精等實用照護生活用品，緩解其經濟困境與喘息壓力，期許家屬們在艾草飄香中，渡過充滿感恩的端午佳節。

更生保護會台北分會說，端午是祈福除穢的節日，不僅象徵著驅除疾病與厄運，更如同更生朋友努力擺脫過去的成癮與陰霾，堅定為自己的生命「除穢迎新」，而一串串蘊含感恩心意的端午粽子，也能化為傳遞支持的溫度。

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