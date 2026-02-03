攜手泰藝大裝飾藝術學院 高科大創設學院登上曼谷設計週

2026曼谷設計週台泰全體參與師生展位。 圖：高科大創新設計學院/提供

[Newtalk新聞] 國立高雄科技大學創新設計學院與泰國藝術大學裝飾藝術學院，去年9月簽署合作備忘錄，由高科大工業設計系與泰國藝術大學產品設計系啟動國際設計合作，雙方首先於高科大第一校區舉辦為期四天的國際設計工作營，並接續為期3個月的跨國線上設計研討與共評，最終於今年1月完成台泰學生共同創作的設計成果，1月29日至2月8日正式登上2026年曼谷設計週，在核心展演場域One Bangkok展出，展現高科大設計教育走出教室、實踐國際舞台的重要成果。

這次合作以「綠色工藝 × 生活美學 × 在地文化」為核心議題，回應永續設計與當代生活需求，設計成果由主題延伸發展為5大系列，包括台泰特色甜/糕點容器設計、飲茶文化茶具設計、盆栽葉蓋設計、「花之光」燈具設計，以及餐具收納設計，嘗試結合現代設計方法與科技應用，重新詮釋台灣與泰國深厚的傳統工藝文化，促進工藝融入日常生活，發展具文化深度與實用價值的創意商品。

展出作品由高科大工業設計系11位學生與泰國藝術大學產品設計系10位學生組成跨國設計團隊，在兩校約10位教師共同指導下完成。學生於跨文化合作過程中，從材料選擇、飲食文化差異、社會議題到文化轉譯與永續實踐，累積真實的國際設計實作經驗，讓設計學習不再侷限於課堂，而是直接回應全球關注的公共議題。

高科大工業設計系教授葉恒志與主任林龍吟表示，2026年曼谷設計週以「DESIGN S/O/S」為年度主題，聚焦城市永續、文化再生與社會韌性等關鍵議題。這次台泰合作透過設計工作營與跨國共同創作，回應「設計還能為社會做些什麼？」的提問，展現設計作為跨文化對話媒介的可能性，也為學生帶來深具啟發性的國際學習經驗。

高科大新任校長吳忠信表示，高科大長期推動國際化與跨域合作，期待透過此類國際實踐型計畫，讓學生作品不僅能在國際舞台被看見，更有機會進一步鏈結產業、發展量化成果，甚至具備後續商品化與市場驗證的可能性，真正落實國際合作與設計教育深化的目標。

高科大工業設計系與泰藝大產品設計系共同展出成果。 圖：高科大創新設計學院/提供

高科大與泰藝大國際合作成果展吸引來賓目光。 圖：高科大創新設計學院/提供