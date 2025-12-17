攜手海洋大學、台船公司 基市府推動祥豐街舊宿舍公辦都更

海洋大學位於祥豐街老舊宿舍有四十年屋齡，市府、海大和台船簽定意向書公辦都更，改善市容。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

市府推動都市再生，與海洋大學在「市海再生交流平台」會議中舉辦祥豐街舊宿舍公辦都更合作意向書簽訂；由副市長邱佩琳及秘書長方定安偕同海大校長許泰文及台船總經理蔡坤宗，共同簽署公辦都市更新案合作意向書（ＭＯＵ）。海大及台船同意將土地委託市府辦理公辦都更，三方攜手推動都更。

市長謝國樑上任以來啟動都更制度多項改革與精進流程，包含設置「都更專案辦公室」及駐點工作站、簡化都市設計審議流程及推動都市更新相關法規修訂等，並盤點全市公有土地為主的都更潛力基地啟動協作。

廣告 廣告

海大位於祥豐街的老舊宿舍將進行公辦都更。（記者王慕慈攝）

邱佩琳表示，祥豐街舊宿舍群是產、官、學三方協力推動公辦都更案，象徵市府推動區域再生與都市更新的重要里程碑，藉由整合海大老舊宿舍及周邊台船閒置土地，透過公辦都更開發招商引資，達到重新梳理祥豐街都市環境。以公辦都更帶動民間自辦，成為周邊老舊建物更新典範。

海大一月市海平台會議中提出合作推動祥豐街舊宿舍都更提案，謝國樑責成專案辦公室啟動評估、提供都更專業協助，並與海大、台船意見交流。方定安表示，合作意向的簽署確立海大、台船與市府的三方合作架構，未來提升中正區開放空間品質，改善周邊學區居住環境及城市景觀，共創三贏。

都發處長謝孝昆補充，該案一千多坪基地位處住宅區，土地權屬分別為海大、台船所有，現況為屋齡逾四十年的海大學生宿舍及台船閒置空地。法定建蔽率百分之五十，法定容積率百分之二百，其中海大占五成一，台船持有四成九，規劃興建一棟宿舍樓及一棟複合式大樓，並提供公共空間與設施回饋地方停車及公共需求。