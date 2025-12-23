攜手理光RICOH GR！「街拍神器」realme GT 8 Pro登場、售價出爐
記者李鴻典／台北報導
realme今（23）日正式推出全新旗艦機realme GT 8 Pro。本次新機與攝影界的傳奇隨身街拍相機——理光RICOH GR聯手，推出業界首部搭載「RICOH GR影像」的最強街拍神器realme GT 8 Pro，從光學到體驗全面復刻，深度訂制理光GR防眩光主鏡頭、導入五款經典影調與經典街拍焦段，搭載2億畫素超光影潛望長焦鏡頭，並支援4K 120FPS杜比視界，實現隨手一拍即大片的旗艦影像體驗，讓街拍不再只是年輕世代的記錄工具，更是展現態度與自我風格的媒介。
RICOH GR影像x 2億畫素潛望長焦，「最強街拍神器」realme GT 8 Pro 重新定義行動影像
現今智慧型手機攝影規格與影像演算法日益強大，卻愈顯同質化。 realme發現，年輕世代不再僅追求冰冷數據，更渴望擁有一款能隨手記錄生活溫度與靈感、展現真我個性的創作夥伴。為此，realme與RICOH GR聯手、歷經四年共同研發，從光學設計、拍攝理念到影像美學，全面深度客製、打造專業級攝影體驗，將擁有近30年街拍底蘊的GR靈魂注入realme GT 8 Pro，以「最強街拍神器」之姿，樹立旗艦行動影像新標準。
realme GT 8 Pro，以RICOH GR影像系統、2 億超光影潛望長焦、電影級旗艦錄影等三大影像升級核心，成就新一代街拍神器。realme GT 8 Pro配備三鏡頭主相機，採用與RICOH GR共同打造的5000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭，並搭載2億超光影潛望長焦鏡頭及5000萬畫素超廣角鏡頭，實現極緻的街拍體驗與成像效果。
承襲GR相機極速開機理念，單手下滑快門即可開啟獨家GR影像模式，提供沉浸取景器模式，還原專業級攝影感；深度復刻28mm、40mm兩大黃金街拍焦段，可輕鬆捕捉細節豐富的街頭故事或近距離拍攝真實的感性瞬間；瞬間捕捉模式，可預設對焦距離，重現GR招牌SNAP快拍模式，用戶無須等待對焦、即拍即得，搭配標誌性的 RICOH GR 快門聲，讓每一次快門都更具儀式感。
GR影像模式內建正片、負片、標準、高對比度黑白、單色等五大GR經典影調模式，其中正片跟負片影調模式，分別可調配出「理光藍」與「理光綠」兩大經典色彩，支援用戶根據個人喜好自訂專屬底片風格，並提供五款RICOH GR客製化浮水印，隨手一拍就是「理光味」。
realme GT 8 Pro配備2億畫素超光影潛望長焦鏡頭，採用旗艦級1/1.56吋感光元件，即使在遠距拍攝下，依然能呈現清晰銳利、層次豐富的影像表現。在人像攝影方面，3倍光學變焦能營造自然景深與柔和高光，加上先進多幀融合演算法，確保2億畫素忠實還原複雜光線和真實細節、凸顯人物神韻，無論髮絲或臉部特徵都能清晰可見；並支援6倍無損變焦、最高12倍無損變焦。
錄影方面，realme GT 8 Pro全面升級為電影級旗艦錄製規格，主鏡頭與潛望長焦鏡頭皆支援4K 120FPS 杜比視界，日常記錄即可實現極為清晰、順暢且具電影感光影層次的影片；提供10bit Log專業錄影模式，滿足進階創作需求，並支援8K 30FPS超高解析度錄影模式，將電影級的操控性與細節表現融入手機中，無論街頭紀錄、Vlog 創作或是高規格短片製作，都能為專業創作者帶來更靈活的後製彈性。
跨世代升級，雙旗艦晶片、個人化設計新趨勢、台灣首款eSIM與無線閃充旗艦機
realme GT 8 Pro搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配置電競級Hyper Vision+ AI 晶片，雙旗艦晶片效能聯動，搭配強大7000mm² 頂級 VC 散熱系統，高效散熱能力，輕鬆因應多工處理與各種高負載使用場景，長時間遊戲也能保持穩定高幀表現；並採用同級最強的6.79吋2K HyperGlow螢幕，峰值亮度高達7000尼特，即使在烈日照射下也能呈現清晰畫面，視覺享受顯著提升；除最高支援144Hz更新率，加上realme 自研AI 遊戲超高解析度技術，為主流高負載遊戲帶來極致絲滑的視覺體驗。
續航與充電方面，realme GT 8 Pro內建7000mAh泰坦電池，搭配120W SUPERVOOC超級閃充，從1%快速充至100%僅需43分鐘；同時是realme台灣市場首部搭載50Ｗ無線閃充的機型，從1%充至100%僅需79分鐘（以上數據皆為realme實驗室測試結果），無論長時間直播、遊戲或影像創作都能安心續航；此外，realme GT 8 Pro也支援 eSIM技術，便利經常出差、旅遊的用戶，隨時隨地輕鬆享受國際漫遊與上網。
realme NEXT AI 實驗室同步帶來多項全新核心 AI，包括可輕鬆錄製通話與音訊的AI 語音摘記、有助系於統化管理知識或筆記的記憶倉，以及每天能自動總結通知和行事曆通知的AI 通知摘要等多元應用工具，有效提升用戶工作效率；影像部分則推出全新Al 構圖大師，拍攝時智慧偵測畫面內容，提供最佳構圖建議，協助完成更具美感的影像。
realme GT 8 Pro搭載基於 Android 16 的全新realme UI 7.0，採用光影玻璃設計美學，帶來浮冰圖示、霧影玻璃控制中心、靈感主題2.0等更高級的視覺體驗；在外觀設計上，realme GT 8 Pro引領業界潮流，打造全球首創機械拼裝設計，可切換鏡頭的模組化機械美學，為智慧型手機個人化樹立全新標準；此外，星馳藍版本採用回收塑膠與紙材製成的紙感皮革背蓋，擁有第三方機構全球回收標準認證，並搭配業界首創光學奈米雕刻技術，帶來兼具環保與時尚的設計美學；風動白版本則採用霧面玻璃設計，兩款色系機身以雙 2.5D 握持流線弧度設計，搭配啞光金屬框架，帶來質感與舒適兼備的手感。
極致賽車美學結合巔峰效能，realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版登場
realme始終秉持高級質感設計理念，不斷突破界線、持續帶來令人驚豔的新作。此次再度攜手英倫百年品牌——奧斯頓馬丁Aramco F1車隊，以賽道性能美學為靈感，推出更具賽車基因的realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版，機身以車隊標誌性「奧斯頓馬丁綠」為主色，點綴上活力四射的萊姆綠線條，致敬車隊同款配色；賽車級金屬漆背蓋與金屬中框，光源下呈現流動光澤感，還原賽車塗裝的光學變化，並採用雙翼空氣動力線條設計，鐫刻車隊規格的銀翼徽章，完美詮釋賽道上疾速奔馳的速度感與賽車工藝美學。
同時帶來深度訂製的聯名UI，從動態桌布、icon、專屬相機浮水印到模擬賽道的GT模式開啟音效，每一處細節彷彿讓人沉浸於賽車氛圍中；限量版聯名禮盒中附有專屬銀翼手機保護殼、靈感源自F1賽車的SIM卡針及可拆卸鏡頭模組工具箱組，這款具旗艦性能與賽車奢華的年度夢想之作，兼具收藏與紀念價值，F1賽車迷絕對不能錯過。
全新真無線藍牙耳機，realme Buds Air7、realme Buds T200 Lite上市
realme 今（23）日同步宣布推出兩款全新真無線藍牙耳機，分別為主打高端音效與深度降噪的realme Buds Air7，以及為日常提供卓越音質的realme Buds T200 Lite，以更全面的聆聽體驗滿足年輕用戶的多元使用情境。realme Buds Air7以旗艦級聲學配置，擁有12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，並搭載價位段最強的52dB深海降噪3.0技術，加上Hi-Res Audio小金標認證的高音質及3D空間音效，無論通勤、追劇或遊戲，都能享受層次分明、細節飽滿的沉浸式聆聽體驗；續航表現上，搭配充電盒可達最高 52 小時續航，快充10分鐘即可播放10小時，音樂隨行不斷電；並支援Swift Pair與Windows電腦快速配對、雙設備連接2.0及45ms超低延遲，結合IP55防塵防水設計，全面滿足日常與娛樂需求。
realme Buds T200 Lite則配置同級少見的12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，呈現強勁音質；搭載AI深度通話降噪技術，即使身處車流或人聲交錯的喧囂環境，也能享受清晰通話；續航表現，搭配充電盒總續航可達48小時，並支援充電10分鐘提供約5小時續航能力，隨時因應緊急狀況；加上IPX4 防塵防水性能，運動出汗或不慎濺水都無須擔憂。兩款新耳機皆展現realme對年輕族群多元生活場景的深刻洞察，持續以超越同級的產品體驗，讓高品質聆聽成為用戶日常標配。
realme GT 8 Pro、realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版即日起開放預購、12月26日開賣
realme GT 8 Pro提供「風動白」與「星馳藍」配備16GB+512GB大容量組合，建議售價NT$30,990。
realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版「奧斯頓馬丁綠」配備16GB+512GB大容量組合，建議售價NT$32,990。
兩款機型即日起至12月25日開放預購，並將於12月26日正式上市。
realme真無線藍牙耳機realme Buds Air7「晨曦金」、「蒼翠綠」建議售價NT$2,199；realme Buds T200 Lite「風暴灰」、「量子黑」建議售價NT$999，將於12月26日正式開賣。販售通路涵蓋全台realme專賣店、realme官方網路商店、蝦皮商城官方旗艦店、momo購物網及PChome 24h購物等平台。
電信通路部分，realme GT 8 Pro將於2026年1月2日開賣，並由台灣大哥大獨家販售，搭配指定資費，新機專案價最低NT$5,990起，舊換新加碼最高再折NT$3,000。
慶全新旗艦上市，自開賣日起至2026年1月31日止，於指定通路購買realme GT 8 Pro或realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版，即有機會獲得首賣限定優惠及好禮，總價值最高超過NT$17,000，包括於首賣期間完成官網登錄，立即享螢幕意外保障 12 個月乙次與延長保固 12 個月乙次；此外，於不同通路、購買不同機型，再送realme Buds Air7 無線降噪藍牙耳機或遊戲手把等超值贈品。
