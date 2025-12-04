生活中心／綜合報導

「鄰近健康」12月4日下午舉辦「健康台灣2030」論壇，揭曉社區藥局轉型在地健康中心藍圖：350+藥局大聯盟，衛福部主任秘書劉玉娟親臨致詞，台北市長蔣萬安及中央建保署署長陳亮妤也錄製影片致意，獲得官方力挺支持。「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在記者會上攜手藥局產業領袖：台北市藥師公會、新北市藥師公會、苗栗縣藥師公會、基隆市藥師公會，以及中華生技醫藥行業協會、新漢方智慧醫學研究發展學會、台北市社區銀髮族長期照顧發展協會等代表齊聚一堂，產官學領袖共同宣誓產業革命，350+藥局大聯盟正式啟動！

廣告 廣告

衛福部主任秘書劉玉娟致詞時表示，社區藥局在疫情期間是重要幫手，台灣人口老年化，社區藥局角色更顯重要肩負重任，而衛福部最重要的宗旨就是維護全民健康，劉玉娟說：「鄰近健康舉辦這場論壇相當有意義，讓各個獨立的社區藥局都能加入數位轉型行列，服務更深入到民眾家裡，這非常的不簡單，也非常的有心，跟衛福部在推廣的事情是一致的，所以我特別帶著謝意前來與會。」台北市長蔣萬安則透過影片表示：「很榮幸和大家一起見證，鄰近健康社區藥局聯盟，從從社區藥局邁向社區健康中樞的重要一步，社區藥局升級不只是產業轉型，更是城市健康保護網當中的重要節點，感謝鄰近健康用心舉辦這場論壇，這樣的交流對台北整體健康治理，非常的重要。」

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在記者會上正式公布台灣意象的轉型藍圖：350+藥局大聯盟，並攜手產業領袖：藥師公會全聯會常務監事溫致群、台北市藥師公會理事長尹岱智、新北市藥師公會理事長許有杉、台灣銀髮族總會榮譽理事長謝德璋、台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉、苗栗縣藥師公會理事長梁文翰、中華生技醫藥行業協會理事長陳建州、新北市藥師公會理事張倪芳、台灣社區藥學會理事廖偉，於350+藥局大聯盟藍圖上，陸續簽名共同宣誓，正式啟動產業革命。





攜手產官學共同宣誓產業轉型革命「鄰近健康」啟動350+藥局大聯盟

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在記者會上攜手產官學領袖共同宣誓產業革命，350+藥局大聯盟正式啟動！人名從右至左：台灣社區藥學會理事廖偉呈、台北市藥師公會理事長尹岱智、台灣銀髮族總會榮譽理事長謝德璋、鄰近健康創辦人趙國鈞董事長、衛福部主任秘書劉玉娟、藥師公會全聯會常務監事溫致群、新北市藥師公會理事長許有杉、台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉、苗栗縣藥師公會理事長梁文翰、中華生技醫藥行業協會理事（圖／鄰近健康提供）





由「鄰近健康」主辦的「健康台灣2030」論壇，由台北市藥師公會理事長尹岱智，率先發表「醫藥網絡，啟動健康台灣新篇章」專題；接著，台灣社區藥學會常務理事「微笑藥師」廖偉呈、新北市藥師公會理事長許有杉，以及台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉，將針對「社區藥局轉型升級三部曲」，分別闡述社區藥局如何以專業服務，從「數位賦能」、「服務擴展」、「安全防護」三層面升級智慧健康樞紐；鄰近健康創辦人趙國鈞董事長，詳細闡述智慧健康生態系如何打造成形。「高峰對談」邀請產官學醫代表、進行政策、產業、藥局與科技的四方對話，共築未來。活動現場設立「智慧藥局體驗區」，邀請已成功轉型的藥師現身說法，以真實案例證明商業模式可行性，精闢內容與實例驗證，讓在場與會者收穫滿滿，期待共同開創藥局未來新藍海。

原文出處：攜手產官學共同宣誓產業轉型革命「鄰近健康」啟動350+藥局大聯盟

更多民視新聞報導

沒咳嗽也可能是結核病？醫：頸部腫大恐是肺外結核

想婚更難？調查曝負面印象 4成民眾對「跟糖尿病友聯姻」卻步

冬令進補吃羊肉爐喝烈酒 男子攝護腺發炎無法排尿

