攜手產官學醫 世紀民生布局AI智慧大健康生態系助攻長照

世紀民生參加空大AI長照中心基地開發MOU簽署儀式，由世紀民生董事長張祐銘及國立空中大學校長許立一（右）代表簽署。（上曜集團提供）

記者林雪娟／台南報導

匯集產官學界的「AI賦能與全齡照護人才培育高峰論壇」，焦點鎖定共推長照3.0，將以AI大健康醫療示範中心為技術整合與實證平台，結合政府政策，導入AI與數位科技，透過生理監測、行為分析與風險預警，即時掌握長者健康狀況，提升醫療與長照服務品質，並減輕照護人力負擔。

論壇上，邀請各界簽署合作備忘錄，上曜集團、世紀民生董事長張祐銘親自參與。他表示，單一產品已難以回應民眾長期照護與健康風險管理需求，世紀民生正積極構築以「智慧大健康」為核心的跨場景生態系，透過「產品、數據與服務」整合，提供可長期陪伴用戶的全方位健康解決方案。

世紀民生聚焦「穿戴、保險保健、銀髮照護」，透過智慧穿戴裝置，如「沛能戒」，長期蒐集生理與行為數據，結合雲端平台與AI分析技術，將零散健康資訊轉化為可追蹤、可預警、可應用的健康數據基礎，集團並同步整合營養保健產品、數位照護服務與保險建議機制，以AI與物聯網為底層技術，擴展」智慧醫療與長照運用，形成從日常健康監測、風險評估到預防與保障的完整服務鏈，除關注疾病發生後照護，更強調事前預防與長期風險管理。

張祐銘指出，透過參與產官學醫的跨域合作，將協助建立可長期運作的整合穿戴裝置、行動終端與雲端平台及數位照護應用模式。集團未來將形成可複製、可擴展的服務模式，逐步打造涵蓋「健康、風險與金融」綜合服務生態圈，回應長照3.0與全齡照護的長期需求，讓科技不只是工具，而是支撐全民健康的重要基礎設施。

論壇由國立空中大學與台北醫療聯盟合辦，將以「健康台灣深耕計畫」為核心，攜手產官學醫與產業夥伴建立長期跨界合作機制，推動智慧醫療與全齡照護發展，更為奠定AI與數位科技深度導入醫療與長照體系重要基礎。

衛福部政務次長呂建德出席論壇時表示，此次產官學醫合作具體落實長照3.0政策目標，是AI與大健康從理念走向實踐的重要里程碑；台北醫療聯盟理事長趙忠傑指出，未來長照服務須朝向科技強化、數據驅動模式發展。