攜手產官學醫 世紀民生布局AI智慧大健康生態系助攻長照3.0

產業中心/綜合報導

世紀民生科技(5314) 受邀國立空中大學與社團法人台灣台北醫療聯盟協會於日前19日舉辦的「AI賦能與全齡照護人才培育高峰論壇」，邀集產官學醫界代表並簽署合作備忘錄（MOU），共同推動長照3.0。合作方未來將以AI大健康醫療示範中心作為技術整合與實證平台，結合政府政策導入AI與數位科技，透過生理監測、行為分析與風險預警，即時掌握長者健康狀況，提升醫療與長照服務品質，並減輕照護人力負擔。

廣告 廣告

此外，也將共同辦理智慧醫療與大健康相關研討會，規劃設立大健康訓練中心與專業證照制度，發展遠距課程與數位教材，培育兼具臨床理解、科技應用與跨域合作能力的新世代照護人才，加速智慧醫療落地。衛福部政務次長呂建德表示，此次產官學醫合作具體落實長照3.0政策目標，是AI與大健康從理念走向實踐的重要里程碑。台北醫療聯盟理事長趙忠傑則指出，未來長照服務須朝向科技強化、數據驅動模式發展。

本次會議上曜集團、世紀民生(5314)董事長張祐銘相當重視且親自參加，他提到，隨著高齡化加速、慢性病與自我健康管理需求顯著攀升，單一產品已難以回應民眾長期照護與健康風險管理需求，世紀民生正積極構築以「智慧大健康」為核心的跨場景生態系，透過「產品、數據與服務」的整合，提供可長期陪伴用戶的全方位健康解決方案。他指出，世紀民生聚焦「穿戴、保險保健、銀髮照護」三大關鍵場景，透過智慧穿戴裝置如「沛能戒」長期蒐集生理與行為數據，結合雲端平台與AI分析技術，將零散的健康資訊轉化為可追蹤、可預警、可應用的健康數據基礎，作為後續健康管理與照護服務的重要核心。

張祐銘進一步說明，在數據基礎之上，集團同步整合營養保健產品、數位照護服務與保險建議機制，形成從日常健康監測、風險評估到預防與保障的完整服務鏈，不僅關注疾病發生後的照護，更強調事前預防與長期風險管理，讓健康管理能真正融入民眾生活。他強調，世紀民生以AI與物聯網為底層技術，持續擴展智慧醫療與長照應用場景。透過此次參與產官學醫的跨域合作，將協助建立可長期運作的整合穿戴裝置、行動終端與雲端平台及數位照護應用模式，提升長者的便利性與安全性。 集團未來將形成可複製、可擴展的服務模式，逐步打造涵蓋「健康、風險與金融」的綜合服務生態圈，回應長照3.0與全齡照護的長期需求，讓科技不只是工具，而成為支撐全民健康的重要基礎設施。

展望未來，台北醫療聯盟表示，MOU簽署後將以「健康台灣深耕計畫」為核心，攜手產官學醫與產業夥伴建立長期合作機制，推動智慧醫療與全齡照護發展，並透過定期檢核與成果評估確保落實。此次合作不僅啟動跨界整合，更是奠定AI與數位科技深度導入醫療與長照體系的重要基礎。