攜手產業抗高溫，共築全民新韌性

【記者黃楸玲／台北報導】

為強化臺灣面對極端高溫的調適能力，並促進產官學研民共同因應氣候挑戰，環境部10月30)日舉辦「產業抗高溫行動研討會」，邀集產業、學研及民間團體，以及中央部會與地方政府與會，探討高溫對健康、產業及社會的影響，並交流跨界協作的創新作法。

彭?明部長於致詞時指出，今年6月，環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」，建構中央與地方、企業與社會間的合作平台，並推動多項行動，包括推出「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台，協助民眾即時掌握高溫與避暑資訊；並與中央部會及地方政府合作舉辦高溫調適演練及北中南三場「抗高溫調適行動展」，共超過52家企業響應及吸引逾4萬人次參與。部長強調，「減碳是救地球，調適是救臺灣」，政府不僅要推動政策，更要成為整合產業與社會資源的服務平臺，攜手公私部門共同強化社會韌性。

研討會中，中研院環境變遷研究中心龍世俊副主任指出，高溫不僅危害健康，也會影響勞動生產力，顯示極端天氣對產業營運與公共健康皆構成挑戰。台灣氣候聯盟林侃言秘書長則分享「熱浪無國界」國際協作策略，說明非營利組織如何在全球氣候行動中串聯政府、企業與社區，共同推動熱浪防護與知識共享。弘道老人基金會林博樺專員分享「夏日涼伴計畫」，透過社區據點與居家降溫改善，協助長者安心度夏；宗億企業展示隔熱膜節能應用，米迪詩公司介紹高壓微霧降溫系統的節能成效；參拾共好則提出「寵物抗高溫行動」，呼籲將毛小孩納入氣候調適藍圖，讓防護更周全。

環境部表示，高溫事件已成臺灣最直接的氣候風險，未來將透過聯盟平台深化跨部門協作，結合健康、勞動、城市與企業力量，推動全民參與抗熱行動，齊心守護臺灣在酷熱時代的安全與福祉。